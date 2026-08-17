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Hayden Panettiere: Una llamada al 911 alertó la posible causa de muerte de la famosa actriz

TMZ reveló que paramédicos intentaron reanimar a la actriz mediante soporte vital cardíaco avanzado

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Por Fátima Jiménez
Hayden Panettiere
Hayden Panettiere, reconocida por sus papeles en 'Heroes' y 'Nashville', murió a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur. (NurPhoto via AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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