Hayden Panettiere: Una llamada al 911 alertó la posible causa de muerte de la famosa actriz

Hayden Panettiere, reconocida por sus papeles en 'Heroes' y 'Nashville', murió a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur.

Una llamada al 911, realizada desde la vivienda donde fue encontrada sin vida Hayden Panettiere, alertó a los equipos de emergencia sobre una posible sobredosis. La actriz, recordada por sus papeles en las series Heroes y Nashville, murió el domingo en Greenville, Carolina del Sur, Estados Unidos, a los 36 años.

Según informó TMZ, una amiga de Panettiere llamó al servicio de emergencias a la 1:51 p. m. para informar que la actriz se encontraba inconsciente y, aparentemente, sufría un paro cardíaco dentro de la residencia.

El medio estadounidense indicó que obtuvo el audio de la alerta, en el que se hace referencia a la atención de una persona por una presunta sobredosis. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades ni por la oficina forense a cargo de determinar la causa de muerte.

Al sitio acudieron oficiales de la Policía de Greenville y personal del Servicio Médico de Emergencia. De acuerdo con TMZ, los paramédicos intentaron reanimar a la actriz mediante soporte vital cardíaco avanzado, un protocolo que incluye reanimación cardiopulmonar, suministro de medicamentos, asistencia respiratoria y monitoreo del ritmo cardíaco.

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Los equipos de emergencia también le practicaron compresiones torácicas, pero no lograron reanimarla. Panettiere fue declarada fallecida a las 2:32 p. m., siempre según la información divulgada por TMZ.

Las autoridades indicaron, de manera preliminar, que no detectaron señales de un posible delito y que las circunstancias del caso no parecían sospechosas. La causa y la forma de muerte serán establecidas por la Oficina del Forense del Condado de Greenville, luego de la autopsia correspondiente.

Panettiere inició su carrera artística desde niña y logró reconocimiento internacional por interpretar a Claire Bennet en Heroes. Más tarde integró el elenco principal de Nashville y participó en películas como Remember the Titans, Raising Helen, Ice Princess y Scream 4.