Toni Costa dedica palabras a la madre de su hija y genera muchas reacciones

El bailarín y juez del formato Mira quién baila, Toni Costa, sorprendió a sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje a su expareja, la actriz y presentadora Adamari López, madre de su hija Alaïa.

Las palabras surgieron en el contexto del Día de la Madre, celebrado el pasado 10 de mayo en varios países, y rápidamente generaron numerosas reacciones en redes sociales.

“Quiero aprovechar y felicitar de manera especial a la madre de mi hija, porque pienso que es una mamá muy presente, luchadora, atenta y amorosa. Sinceramente, siento que mi hija no pudo haber tenido mejor mamá que ella. Así que gracias, de corazón, por darle tanto amor, cuidado y valores a lo más importante de mi vida. Gracias”, expresó Costa en un video.

El gesto no pasó desapercibido. Muchos internautas se mostraron sorprendidos por la dedicatoria hacia su expareja, mientras que otros aplaudieron la madurez y el respeto reflejados en sus palabras.

Entre los comentarios destacaron mensajes como: “Tan lindo ese Toni con la mami de su nena. Esa niña tiene los mejores padres del mundo”, “Eres un gran ser humano y padre por hablar así de la madre de tu hija”, “Nunca voy a entender por qué se separaron” y “Eres un hombre maravilloso y un gran ejemplo”.

El mensaje de Toni Costa no solo reavivó el interés sobre su historia con López, sino que también dejó en evidencia que, pese a la separación, el respeto y la admiración entre ambos siguen presentes, especialmente cuando se trata del bienestar de su hija.

Casi una década juntos

Costa y López se conocieron en 2011 durante su participación en Mira Quién Baila Estados Unidos. Iniciaron una relación que se extendió por casi una década, tiempo en el que se convirtieron en padres de Alaïa.

Aunque llegaron a comprometerse, la pareja anunció su separación en 2021 sin revelar públicamente las razones. Desde entonces, ambos han mantenido una relación cordial, centrada en la crianza compartida de su hija.

En el plano personal, desde finales de 2024 Costa sostiene una relación con la presentadora costarricense Libni “Mimi” Ortiz. Por su parte, Adamari López no ha confirmado públicamente una nueva relación tras su ruptura.