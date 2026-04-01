Mimi Ortiz aclara si la expareja de Toni Costa le prohíbe tomarse fotos con la hija de su pareja; esto fue lo que dijo

Toni Costa y Mimi Ortiz tienen una relación desde finales del 2023.

La presentadora Mimi Ortiz aclaró los rumores que aseguran que Adamari López, expareja de Toni Costa, le habría prohibido tomarse fotos con Alaia, la hija que la actriz puertorriqueña y el bailarín español tienen en común.

“¿Es verdad que no te tomas fotos con Alaia por su mamá?”, le preguntó uno de sus seguidores en Instagram. Ortiz respondió de forma tajante: “Falso. Si me tomo fotos no las publico por decisión propia”, explicó.

Mimi y Toni Costa mantienen una relación desde finales del 2023. Ambos son padres de niños de relaciones anteriores: Costa comparte la crianza de Alaia con Adamari, mientras que Mimi es madre de Jay, de 4 años.

Las dudas sobre la convivencia de la pareja con los menores surgieron luego de que se hicieran públicas las reglas del cumpleaños de Alaia, que se celebró el 22 de marzo anterior.

En ellas —según trascendió— se prohibió a los invitados tomar fotografías de Mimi con Alaia, de Toni con Jay, de los niños juntos o de los cuatro en una misma imagen.