Viva

Mimi Ortiz aclara si la expareja de Toni Costa le prohíbe tomarse fotos con la hija de su pareja; esto fue lo que dijo

La presentadora y el bailarín son padres de niños de relaciones anteriores

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Por Fátima Jiménez
Toni Costa y su novia Libni "Mimi" Ortiz en Mira quién baila, segunda temporada 2025.
Toni Costa y Mimi Ortiz tienen una relación desde finales del 2023. (Tomada de redes)







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Mimi OrtizToni CostaAdamari López
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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