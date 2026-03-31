Mimi Ortiz insiste y deja claro lo que exige en una relación: ‘Un hombre sin crecimiento limita’

La modelo Mimi Ortiz y el bailarín español Toni Costa son pareja tras conocerse en el programa 'Mira quién baila', de Teletica.

La reconocida modelo Mimi Ortiz, novia del bailarín español Toni Costa, publicó una imagen junto a su pareja y un extenso texto donde nuevamente habla sobre las relaciones. Esto ocurre tras un comentario polémico sobre no estar de acuerdo con la repartición del 50% de los gastos.

“Deja de romantizar que ‘te amen como eres’; eso no es suficiente. Cualquiera puede decir que te ama, pero no cualquiera trabaja en sí mismo para no dañarte”, escribió.

Además, le dio una advertencia a sus cielas, como le llama a sus seguidoras que escuchan su pódcast con el mismo nombre.

“Aquí viene lo que muchas no quieren aceptar: no se trata solo de lo que tú recibes; también se trata de lo que tú estás aportando. Pedir un hombre que crezca, que lidere, que evolucione, también exige que tú seas una mujer que haga lo mismo”, explicó.

Y fue muy clara sobre su posición: “Un hombre sin crecimiento limita, pero una mujer sin evolución también destruye. Así que no es solo elegir mejor, es convertirte en alguien capaz de sostener ese nivel de amor”, finalizó.

Ortiz ha estado en el ojo público últimamente tras su posición sobre distintos temas sobre parejas.