Viva

Mimi Ortiz insiste y deja claro lo que exige en una relación: ‘Un hombre sin crecimiento limita’

La reconocida presentadora ya había desatado la polémica tras sus comentarios sobre compartir los gastos al 50% con una pareja

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Mimi Ortiz y Toni Costa.
La modelo Mimi Ortiz y el bailarín español Toni Costa son pareja tras conocerse en el programa 'Mira quién baila', de Teletica. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mimi OrtizToni Costa
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.