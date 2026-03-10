Viva

Toni Costa se defiende tras polémica familiar: ‘Antes de juzgar la vida de alguien, respeten’

El bailarín español respondió a las fuertes críticas en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Toni Costa en su cumpleaños número 42.
Toni Costa se defendió de críticas por ausentarse a fiesta de su hija. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Toni Costa
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.