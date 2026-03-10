Toni Costa se defiende tras polémica familiar: ‘Antes de juzgar la vida de alguien, respeten’

Toni Costa se defendió de críticas por ausentarse a fiesta de su hija.

El bailarín español Toni Costa respondió a las críticas que recibió en redes sociales por no asistir a la fiesta de cumpleaños de su hija Alaïa, quien celebró su cumpleaños el pasado 4 de marzo.

La niña, fruto de la relación entre Costa y la reconocida presentadora Adamari López, tuvo una celebración organizada por su madre. La ausencia del coreógrafo provocó cuestionamientos entre algunos seguidores.

Ante los comentarios, Costa publicó un video en el que explicó las razones de su ausencia y defendió su rol como padre. El bailarín explicó que un compromiso laboral impidió que pudiera asistir a la actividad.

“La fiesta se celebró el sábado y yo llegué el domingo. Este año la celebración será diferente. No es que tenga una fiesta, es que va a tener dos fiestas”, expresó.

Costa también indicó que desde hace meses organiza otra celebración para compartir con su hija y pidió a los seguidores no revelar detalles de la sorpresa. “Ya vieron que su mamá le hizo la suya con mucho amor y yo llevo meses organizando la que vamos a celebrar juntos. No me arruinen la sorpresa”, comentó.

El coreógrafo aprovechó el mensaje para referirse a la dinámica familiar que mantiene con Adamari López tras la separación que ambos anunciaron hace cinco años.

Según explicó, su prioridad siempre ha sido el bienestar de la menor y la construcción de una relación respetuosa entre los padres.

Tony Costa y Adamari López comparten la crianza de su hija. (Tomada de redes sociales)

El bailarín también criticó los juicios que surgen en redes sociales cuando las personas desconocen el contexto completo. “Desde fuera es muy fácil juzgar sin saber nada. Muchas personas sacan conclusiones sin conocer la historia completa... Insultan, critican y juzgan. Tiraron mucho odio. Pero al final lo importante no es una fiesta ni un regalo”, dijo.

El bailarín también explicó por qué decidió publicar el video.

“Mucha gente dirá que este video no era necesario. Pero quiero decir algo de corazón. La próxima vez, antes de juzgar la vida de alguien, respeten... El modelo a seguir de nuestros hijos somos nosotros. El respeto empieza en la casa y en uno mismo”, señaló.