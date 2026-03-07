Hija de Toni Costa y Adamari López recibió un comentario muy inapropiado y su madre lo expuso; esto le dijeron a la niña

El bailarín Toni Costa y la actriz y presentadora Adamari López tienen una hija de 11 años.

Alaia, hija del bailarín español Toni Costa y de la actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López, fue víctima de un comentario inapropiado por parte de un compañero de escuela, situación que su madre decidió hacer pública recientemente.

Durante una conversación con la periodista Maity Interiano, López relató que su hija, de 11 años, le contó lo ocurrido: “Uno de sus compañeros le dijo: ‘Me gustaría que fueras una bola de bolos’”, recordó la presentadora.

Desconcertada, López le preguntó a su hija qué quería decir su compañero con esa frase, y la niña respondió con total inocencia, sin entender que las palabras de su compañero tenían una connotación inapropiada y de doble sentido.

Fue entonces cuando Adamari se dio cuenta del significado real y quedó profundamente impactada.

“Me pareció muy fuerte. Mi cabeza de mujer madura no podía entender cómo un niño hacía ese tipo de comentario a otra niña”, expresó visiblemente afectada.

La también conductora explicó que, pese a la indignación que sintió, optó por mantener la calma para que su hija continuara confiando en ella y se sintiera libre de conversar sobre cualquier tema.

“Cuando llega con algo así, trato de conservar la cordura para que siga teniendo la confianza de preguntarme con naturalidad”, señaló.

López agregó que antes de acudir al colegio, quiso actuar tomando en cuenta los sentimientos de su hija. Por eso, le preguntó si se sentía cómoda con que ella hablara con la dirección del centro educativo, tras explicarle que el comentario de su compañero no fue apropiado.

Finalmente, la presentadora recalcó que su prioridad siempre ha sido el bienestar de Alaia, motivo por el cual ha preferido mantenerse soltera tras su separación del bailarín Toni Costa en mayo del 2021, luego de casi una década de relación.