Toni Costa arremete contra mujer que criticó uno de sus actos de fe: ‘Dios te ama, aunque peques juzgando’

Toni Costa se bautizó en octubre de 2025 y desde entonces, asegura, su vida cambio al encontrar un propósito.

El reconocido bailarín y jurado de Mira quién baila, Toni Costa, respondió con firmeza a una mujer que lo criticó por haberse bautizado recientemente.

Los comentarios surgieron a raíz de un video del bautizo que el artista compartió este viernes 27 de febrero en sus redes sociales. “Ahora parece que esta es la última moda en la farándula, echarse un chapuzas de espaldas y ya. Te conviertes a otra religión (emoticones de risa), en fin...”, escribió la usuaria.

Toni no tardó en contestarle: “Te invito a que por lo menos leas mis palabras a ver si así puedes llegar a entender algo. Dios también te ama a ti aunque peques juzgando al prójimo. Él siempre perdona y nos enseña a hacer lo mismo”.

Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos seguidores apoyaron las palabras del bailarín, otros estuvieron de acuerdo con la crítica de la mujer.

En el video, Costa explicó que cuando era bebé fue bautizado sin comprenderlo, pero que agradecía a sus padres por haber tomado esa decisión y bendecirlo ante Dios.

“Ahora, como adulto ya consciente, elegí entregarle mi vida a Dios decidiéndolo por lo que siento en mi corazón. Muchas personas no entienden que esto NO se trata de religión, sino de una relación viva y profunda con Él”, agregó.

Según el bailarín, desde que tomó esa decisión su corazón y su vida se han transformado, encontrando en la fe un nuevo sentido y propósito.

Así respondió Tony Costa a una usuaria que lo criticó por bautizarse. (Captura de pantalla)

No es la primera vez que el coreógrafo enfrenta comentarios negativos por sus creencias.

En enero, publicó un video bailando junto a su novia, Mimi Ortíz, que también generó críticas. Un usuario escribió: “¿Pero este no se bautizó? ¿Y qué estaba buscando de Dios? Hay que orar. Señor, ten misericordia”.

En esa ocasión, Toni respondió que su talento para el baile es una bendición otorgada por Dios, y Ortíz salió en su defensa agregando: “Aquí no son permitidos los religiosos que se creen santos. No son bienvenidos”.