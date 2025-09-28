Viva

Tom Holland rompe el silencio tras el accidente que interrumpió el rodaje de ‘Spider-Man’: Esto fue lo que dijo

El actor reapareció tras golpearse la cabeza en el ‘set’ de ‘Spider- Man’. El accidente detuvo el rodaje e incluso elevó los costos de la producción

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Tom Holland
Tom Holland sufrió una conmoción en el set de Spider Man y la producción se detuvo por una semana, causando pérdidas millonarias.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCSpider-ManTom HollandMarvelSpider-Man: Un Nuevo Día
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.