Tom Holland rompe el silencio tras el accidente que interrumpió el rodaje de ‘Spider-Man’: Esto fue lo que dijo

Tom Holland sufrió una conmoción en el set de Spider Man y la producción se detuvo por una semana, causando pérdidas millonarias.

El actor estadounidense Tom Holland, protagonista del universo cinematográfico de Marvel, interrumpió el rodaje de Spider-Man: Un Nuevo Día debido a un accidente que sufrió en el set.

El pasado 19 de setiembre, el británico fue trasladado a un hospital tras golpearse la cabeza y sufrir una conmoción cerebral leve.

La situación obligó a la producción a suspender las grabaciones durante una semana completa, lo cual generó importantes pérdidas económicas.

Holland habló públicamente por primera vez sobre el incidente el sábado 27 de setiembre, por medio de una publicación en Instagram.

Allí recordó que, un día después del accidente, tuvo que abandonar antes de tiempo un evento benéfico de The Brothers Trust, fundación que lidera junto con sus hermanos. Sin embargo, indicó que ya se sentía mejor y que estaba en recuperación.

El evento de caridad se celebró el 20 de setiembre en la casa de subastas Christie’s en Londres. Además de apoyar a su propia fundación, el acto benefició a Java Joy, organización enfocada en facilitar el acceso al empleo a personas adultas con discapacidad.

Durante la actividad, Zendaya, actriz y prometida de Holland, también estuvo presente.

El actor de 29 años es esencial en la mayoría de escenas de Spider-Man: Un Nuevo Día, lo cual impidió continuar con el calendario de grabación en su ausencia.

