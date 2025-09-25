Viva

Así fue el accidente de Tom Holland durante el rodaje de ‘Spider-Man: Brand New Day’

Las grabaciones de la película fueron puestas en pausa debido al grave golpe que sufrió el actor Holland y que le provocó una conmoción cerebral

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Tom Holland
La filmación de 'Spider-Man: Brand New Day' se suspendió por un accidente de Tom Holland. Foto: Instagram de Tom Holland.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tom HollandSpider-Man: Brand New Day
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.