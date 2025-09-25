Así fue el accidente de Tom Holland durante el rodaje de ‘Spider-Man: Brand New Day’

La filmación de 'Spider-Man: Brand New Day' se suspendió por un accidente de Tom Holland. Foto: Instagram de Tom Holland.

En su cuenta de Instagram, Tom Holland compartió imágenes de su primer día de grabación en Spider-Man: Brand New Day. El actor anunció que la película llegará a los cines en julio del 2026, aunque la producción se detuvo de manera temporal por un accidente que él sufrió durante el rodaje.

El pasado fin de semana se reportó que el protagonista, pareja de Zendaya, sufrió una conmoción cerebral. No trascendieron detalles sobre la gravedad del percance, pero sí se informó que fue trasladado a un hospital.

¿Cómo ocurrió el accidente de Tom Holland?

En declaraciones a The Sun, un testigo relató: “Una cuerda se rompió en un arnés de seguridad y Tom recibió un golpe en la cabeza. Estaba previsto retomar el rodaje en Londres el jueves, pero el equipo fue instruido a detener todo durante dos semanas”.

Holland se está tomando las cosas con calma, ya que nadie quiere que regrese antes de tiempo, pese a las pérdidas millonarias que representa la pausa.

“Todo iba muy bien, así que esto es solo un pequeño contratiempo. El retraso no afectará la fecha de estreno, programada para el 31 de julio del próximo año. Solo quieren que Tom se sienta en óptimas condiciones”, añadió la fuente.

La filmación comenzó en Glasgow, ciudad que se convirtió en Nueva York para la historia. Luego se trasladó a los Pinewood Studios, en Londres.

En el set se observó al doble de Holland realizando acrobacias, mientras el actor grababa con su traje de superhéroe.

Tom Holland interpreta a Spider-Man desde su primera aparición en el Universo Cinematográfico de Marvel en la película 'Capitán América: Civil War', estrenada el 6 de mayo de 2016. (Marvel)

Se espera que el intérprete retome las grabaciones en octubre, acompañado por su prometida y coestrella Zendaya. Hace unas semanas fue visto con ella en el 3rd Annual Brothers Trust Posh Pub Quiz, evento benéfico organizado por sus hermanos.

Hasta el momento, ni la productora ni el actor han confirmado si la fecha de estreno se mantendrá sin cambios.