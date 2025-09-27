Viva

¿Quién es el actor más rico de ‘Game of Thrones’ y cuánto ganó todo el elenco?

Descubra cuál actor de ‘Game of Thrones’ acumuló la mayor fortuna y cómo los millonarios salarios del elenco sorprendieron incluso a los fanáticos más fieles

Por O Globo / Brasil / GDA
Game of Thrones
El actor que interpretó a Tyrion fue quien más ingresos recibió en toda la serie, con una fortuna estimada en $25 millones







