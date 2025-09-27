¿Quién es el actor más rico de ‘Game of Thrones’ y cuánto ganó todo el elenco?

El actor que interpretó a Tyrion fue quien más ingresos recibió en toda la serie, con una fortuna estimada en $25 millones

Game of Thrones se convirtió en un fenómeno mundial desde su estreno en 2011. Tras ocho temporadas y más de 59 premios Emmy, la producción de HBO marcó un antes y un después en la televisión.

A medida que crecía su popularidad, también lo hacían los salarios de su elenco principal.

En la octava y última temporada, cinco actores principales recibieron $1,2 millones por episodio, una cifra que posicionó a la serie entre las más caras de la historia.

Los beneficiados con los salarios más altos fueron Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Kit Harington (Jon Snow) y Emilia Clarke (Daenerys Targaryen).

Cada uno de estos intérpretes acumuló $7,2 millones por participar en los seis episodios finales; no obstante, Peter Dinklage se consolidó como el actor con mayores ingresos por toda la serie, según la página Celebrity Net Worth.

Así se distribuyeron los salarios de Game of Thrones a lo largo de la serie

Lena Headey y Nikolaj Coster-Waldau no solo interpretaron a hermanos en la ficción, si no que también compartieron el mismo esquema salarial:

$150.000 por episodio en las primeras cuatro temporadas (40 episodios).

por episodio en las primeras cuatro temporadas (40 episodios). $300.000 por episodio en la quinta y sexta temporada (20 episodios).

por episodio en la quinta y sexta temporada (20 episodios). $500.000 por episodio en la séptima temporada (siete episodios).

por episodio en la séptima temporada (siete episodios). $1,2 millones por episodio en la octava (seis episodios).

Ambos recibieron un total de $22,7 millones por toda la serie, según cifras del London Evening Standard y The Hollywood Reporter.

Tanto Kit Harington como Emilia Clarke recibieron los mismos honorarios por episodio:

$150.000 por episodio en las dos primeras temporadas (20 episodios).

por episodio en las dos primeras temporadas (20 episodios). $300.000 en la tercera y cuarta (20 episodios).

en la tercera y cuarta (20 episodios). $500.000 en la quinta, sexta y séptima (27 episodios en total).

en la quinta, sexta y séptima (27 episodios en total). $1,2 millones por episodio en la octava (seis episodios).

Esto se tradujo en un ingreso total de $29,7 millones. A pesar de esta igualdad, Clarke posee un patrimonio de $20 millones, mientras que Harington cuenta con $14 millones, según datos del sitio web Deadline y del medio Metro UK.

Peter Dinklage, el actor que interpretó a Tyrion Lannister, fue el único del elenco principal en recibir aumentos antes que los demás y participar en todos los episodios de la serie.

Su esquema de pagos fue el siguiente:

$150.000 por los primeros 20 episodios

por los primeros 20 episodios $300.000 por los siguientes 20

por los siguientes 20 $500.000 por los siguientes 20

por los siguientes 20 $1,2 millones por episodio durante las dos últimas temporadas (13 episodios en total)

En total, Peter Dinklage recibió $33,2 millones por su participación en la serie y cuenta con una fortuna estimada en $25 millones, lo que lo convierte en el más rico del elenco, según cifras de Weekly Silicon Valley y Celebrity Net Worth.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.