Viva

La romántica película de Pedro Pascal y Dakota Johnson que la ‘rompió’ en el cine ya se puede ver en ‘streaming’

La cinta, que aborda decisiones difíciles y reencuentros inesperados, generó conversaciones sobre los triángulos amorosos. Conozca en cuáles plataformas la puede ver en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
La nueva película de Celine Song, protagonizada por Pascal, Johnson y Evans, ya está en streaming y plantea un complejo triángulo amoroso.
La nueva película de Celine Song, protagonizada por Pascal, Johnson y Evans, ya está en 'streaming' y plantea un complejo triángulo amoroso. (HBO MAX/HBO MAX)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCPedro PascalDakota JohnsonHBO MAXStreamingChris Evans
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.