La romántica película de Pedro Pascal y Dakota Johnson que la ‘rompió’ en el cine ya se puede ver en ‘streaming’

La nueva película de Celine Song, protagonizada por Pascal, Johnson y Evans, ya está en 'streaming' y plantea un complejo triángulo amoroso.

Amores materialistas, una de las películas más esperadas de 2025, ya se encuentra disponible en plataformas de streaming. El filme muestra un triángulo amoroso en medio de relaciones modernas, decisiones personales y reencuentros en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Dirigida por Celine Song, conocida por Vidas pasadas, la cinta reunió a tres figuras reconocidas de Hollywood: Pedro Pascal, Dakota Johnson y Chris Evans.

El estreno de Amores materialistas se rodeó de opiniones divididas: algunas personas elogiaron la propuesta, mientras que otras no lograron conectar con la historia; sin embargo, la película impulsó conversaciones y análisis de medios especializados.

En Costa Rica, el filme se encuentra disponible en Apple TV y HBO Max. Se perfila como una opción destacada para quienes buscan cine romántico durante el fin de semana.

Una casamentera en busca del amor

La historia de Amores materialistas gira en torno a Lucy, interpretada por Dakota Johnson, una mujer que trabaja como casamentera en Nueva York. Su labor consiste en emparejar a personas dispuestas a llegar al altar.

En su camino se cruza Harry, encarnado por Pedro Pascal, un hombre que reúne las características ideales que Lucy suele buscar para sus clientes. Sin embargo, el equilibrio se rompe con el regreso de John, su expareja, interpretado por Chris Evans, lo que la lleva a cuestionarse lo que realmente desea en una relación.

La ciudad de Nueva York se convierte en el escenario principal de encuentros, citas, rupturas, decepciones, bodas y reencuentros. La historia propone una reflexión sobre las decisiones afectivas en la actualidad.

En una entrevista con La Nación Argentina, Celine Song destacó que no se trata de un triángulo amoroso convencional. La directora explicó que Lucy se encuentra en el centro del relato, como una mujer que toma decisiones en función de su vida, su trabajo y sus convicciones.

Añadió que, si bien dos hombres están presentes en el conflicto, estos no compiten directamente, sino que forman parte del proceso interno que atraviesa la protagonista.

Song se inspiró en su propia experiencia como casamentera para construir el guion. Su enfoque permite explorar la complejidad de los vínculos desde una perspectiva femenina.

