El inesperado tesoro de cine que Pedro Pascal guarda en su casa

Un objeto de una clásica película de terror se convirtió en el tesoro más inesperado de Pedro Pascal. Descubra quién se lo regaló y por qué lo conserva

Por La Nación / Argentina / GDA
11/09/20223 'Extraña forma de vida', protagonizada por Ethan Hawke y Pedro Pascal y dirigida por Pedro Almodóvar. Foto: Pacífica Grey
Pedro Pascal conserva un muñeco de 'Poltergeist' en su casa y reveló las películas que marcaron su infancia y su carrera.







