El inesperado tesoro de cine que Pedro Pascal guarda en su casa

Pedro Pascal conserva un muñeco de 'Poltergeist' en su casa y reveló las películas que marcaron su infancia y su carrera.

La película Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, fue elegida para representar a Argentina en los Premios Óscar 2026 y en los Premios Goya.

El anuncio generó interés en la producción y también en detalles poco conocidos sobre el actor Pedro Pascal, cuya hermana reveló un objeto que él conserva como recuerdo del cine.

En medio de la promoción del filme, Javiera Balmaceda, ejecutiva de Amazon Studios y hermana de Pascal, habló sobre la cinta y relató aspectos íntimos de la infancia de ambos. Explicó que crecieron viendo películas constantemente, ya que funcionaban como compañía mientras sus padres trabajaban.

Uno de esos títulos fue Poltergeist: Juegos diabólicos, que marcó a la familia. La hermana de Pascal aseguró que el actor guarda en su hogar un objeto icónico de esa producción: el payaso de la película de terror.

El muñeco llegó a sus manos como obsequio del productor Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

“Lo tiene en su casa. Le dije ‘estás loco’”, contó Balmaceda al ser consultada sobre ese recuerdo del cine que hoy forma parte de la colección del actor chileno.

Las cuatro películas favoritas de Pedro Pascal

En un especial para Letterboxd, el actor mencionó cuáles son sus filmes preferidos y aquellos que marcaron su vida. Destacó All About Eve, protagonizada por Anne Baxter, que narra la vida de una actriz de teatro.

También eligió Poltergeist, el clásico de terror que lo impactó en su niñez. A esa lista sumó Do the right thing, dirigida por Spike Lee, y Fanny and Alexander, película sueco-franco-alemana que, según dijo, podría ver en repetidas ocasiones.

