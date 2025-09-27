Rick Moranis, de ‘Querida, encogí a los niños’, regresa al cine después de 28 años alejado de la pantalla

Moranis volverá al cine en 2027 con una secuela de comedia, tras casi 30 años de haber dejado la actuación.

Rick Moranis regresará al cine luego de 28 años de retiro. El actor de 72 años será parte de la secuela de la comedia de ciencia ficción S.O.S. - Hay un loco suelto en el espacio, producida por los estudios Amazon MGM.

El anuncio se dio mediante un comunicado reproducido por medios internacionales, como la revista Variety.

Moranis había dejado su carrera cinematográfica en 1991 tras el fallecimiento de su esposa, Ann Belsky, quien padecía cáncer.

Su último filme en salas fue Querida, nos encogimos (1997), seguido por participaciones limitadas en televisión y doblaje de animaciones.

El nuevo largometraje contará con gran parte del elenco y equipo original del filme estrenado en 1987. Entre los actores confirmados para la continuación están Bill Pullman, Daphne Zuniga y George Wyner.

Mel Brooks, quien dirigió, escribió y produjo la cinta original, también participará como productor y actor.

La película será dirigida por Josh Greenbaum y su estreno en cines está previsto para 2027.

Rick Moranis es recordado por sus papeles en Los Cazafantasmas (1984 y 1989), La tiendita del horror (1986), Querida, encogí a los niños (1989) y Los Picapiedra: la película (1994).

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.