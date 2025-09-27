Viva

Rick Moranis, de ‘Querida, encogí a los niños’, regresa al cine después de 28 años alejado de la pantalla

El actor retomará su carrera con la secuela del clásico ‘S.O.S. Hay un loco suelto en el espacio’, junto con parte del elenco original

Por O Globo / Brasil / GDA
Moranis volverá al cine en 2027 con una secuela de comedia, tras casi 30 años de haber dejado la actuación.
Moranis volverá al cine en 2027 con una secuela de comedia, tras casi 30 años de haber dejado la actuación.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

