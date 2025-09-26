Scarlett Johansson revela lo que piensa sobre ser utilizada para ahuyentar lobos y proteger al ganado

La voz de Scarlett Johansson se usa en drones para ahuyentar lobos y proteger al ganado sin dañar a los animales.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) aplicó una estrategia tecnológica inusual para proteger al ganado de los ataques de lobos grises en el norte de California y en Oregon.

La iniciativa consistió en usar drones equipados con cámaras, altavoces y luces, los cuales emitían audios de escenas cinematográficas para asustar a los animales, esto según The Wall Street Journal.

Entre los recursos utilizados se incluyó un fragmento de Historia de un matrimonio (2019), en el que los personajes interpretados por Scarlett Johansson y Adam Driver discuten con intensidad.

Uno de los momentos reproducidos corresponde a una escena donde Driver golpea la pared durante la disputa.

El caso se conoció en agosto por una publicación del diario The Wall Street Journal, que detalló cómo las autoridades recurrieron a esta alternativa para proteger al ganado sin recurrir a la caza, debido a que el lobo gris está en peligro de extinción y cuenta con protección legal en ese país.

Scarlett Johansson, quien asistió recientemente a la premier de su debut como directora en Eleanor the Great, comentó el hecho en una entrevista en Nueva York.

“Me alegra que hayamos podido ser útiles”, bromeó la actriz de 40 años en una entrevista con la revista People.

Además de los audios con discusiones, los drones también emiten sonidos de fuegos artificiales, disparos y la canción Thunderstruck de AC/DC. Según el informe, esta mezcla sonora ha logrado alejar a los lobos de las zonas con mayor incidencia de ataques sin dañar a los animales.

