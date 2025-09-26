Viva

Scarlett Johansson revela lo que piensa sobre ser utilizada para ahuyentar lobos y proteger al ganado

Scarlett Johansson participa involuntariamente en una curiosa estrategia en Estados Unidos para espantar lobos con su voz

Por O Globo / Brasil / GDA
Scarlett Johansson
La voz de Scarlett Johansson se usa en drones para ahuyentar lobos y proteger al ganado sin dañar a los animales.







notas iaSUCScarlett JohanssonLobosEstados Unidos
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

