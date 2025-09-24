Chappell Roan se asusta al ver su trasero en pantalla gigante durante concierto y causa risa entre sus fans

Cantante se asombró por su atuendo al verse en pantalla y estará en el Lollapalooza 2026 junto a otras figuras del pop y rock.

Durante una presentación en el Forest Hills Stadium de Nueva York, la cantante Chappell Roan protagonizó un momento inesperado al notar su imagen proyectada en el telón del escenario.

Vestía un corsé rojo y una tanga negra cuando se acercó al borde del escenario para interactuar con el público.

Al girar y volver junto a su banda, la artista observó la pantalla y se sorprendió con la imagen de su atuendo. El gesto espontáneo causó risas entre los asistentes, quienes registraron el momento en video.

LEA MÁS: Exmarido de jefa de RR. HH. captada con CEO en concierto de Coldplay también estuvo en el lugar con otra mujer

En medio del número musical, aprovechó un instante instrumental para dirigirse a la audiencia. Comentó que había olvidado lo revelador del vestuario y cubrió su trasero con la mano mientras reaccionaba con humor ante lo que veía en pantalla.

“Oh, Dios mío, olvidé que mi trasero era solo una tanga (..) Miré la pantalla, vi mi trasero y pensé...”, dijo con cara de asombro, antes de añadir: “Ya no está”.

Conocida por su estilo escénico irreverente y por el éxito Pink Pony Club, la intérprete es una de las principales artistas confirmadas para el festival Lollapalooza Brasil 2026, programado para marzo.

Además de Chappell Roan, el cartel del evento incluye a figuras como Sabrina Carpenter, Deftones, Lore, Skrilles, Tryler y The Creator.

LEA MÁS: La reacción de Jennifer Aniston al enterarse del verdadero nombre de Reese Witherspoon después de 25 años de amistad

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.