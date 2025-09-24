Exmarido de jefa de RR. HH. captada con CEO en concierto de Coldplay también estuvo en el lugar con otra mujer

El exesposo de Kristin Cabot también estuvo en el show de Coldplay, en cita con su nueva pareja, mientras ocurría el escándalo viral.

El escándalo del supuesto romance entre Kristin Cabot, exjefa de Recursos Humanos de Astronomer, y su entonces superior, el ex CEO Andy Byron, tomó un giro inesperado.

El Times de Londres reveló que Andrew Cabot, exesposo de la ejecutiva, también se encontraba en el mismo concierto de Coldplay, acompañado de la mujer que ahora es su novia.

El episodio se volvió viral tras ser captado por la cámara del beso, durante un concierto de la banda británica. En ese momento, Cabot y Byron aparecieron en el telón del estadio, visiblemente incómodos y evitando la atención del público.

Esta escena provocó especulaciones y posteriormente les costó el empleo a ambos ejecutivos.

Una fuente cercana relató al diario The Times que Andrew Cabot se encontraba en el estadio con su actual pareja.

Por otro lado, People confirmó que la separación entre los Cabot ya llevaba varias semanas y que ambos habían asistido por separado al espectáculo.

Aunque Kristin Cabot compartía palco con personas del trabajo, no se trataba de un espacio reservado por la empresa.

Según la fuente consultada por People, la relación entre Cabot y Byron no era una aventura. Sostuvo que la ejecutiva reconoció que el abrazo con su jefe fue inapropiado, pero aclaró que no existía una relación romántica entre ellos.

Accidentalmente exponen infidelidad en concierto de Coldplay

También señaló que Kristin desconocía la razón por la que se agachó al ser enfocada por la cámara, aunque admitió que fue una reacción poco profesional al estar con su superior jerárquico.

Por su parte, el entorno de Andrew Cabot expresó que, debido al proceso de divorcio, él evitó hacer declaraciones públicas para no complicar la situación legal ni emocional.

Mientras tanto, la situación en la familia de Byron tomó un rumbo más drástico. Su esposa, Megan Kerrigan, con quien tiene dos hijos, abandonó el hogar poco después del incidente. Además, retiró el apellido Byron de su perfil en redes sociales y posteriormente eliminó su cuenta de Facebook.

El caso ha captado la atención internacional por su combinación de drama corporativo, vida personal y viralidad en redes, con múltiples giros que continúan sorprendiendo al público.

