Exmarido de jefa de RR. HH. captada con CEO en concierto de Coldplay también estuvo en el lugar con otra mujer

Escándalo del beso en concierto de Coldplay suma nuevo giro: exesposo de ejecutiva también asistió con su nueva pareja. Conozca los detalles

Por O Globo / Brasil / GDA
El exesposo de Kristin Cabot aseguró que la separación fue previa al concierto donde se desató el escándalo de la cámara del beso.
El exesposo de Kristin Cabot también estuvo en el show de Coldplay, en cita con su nueva pareja, mientras ocurría el escándalo viral. (Archivo/Archivo)







