Exesposo de Kristin Cabot rompe el silencio tras el episodio de la ‘kisscam’ en el concierto de Coldplay

El exesposo de Kristin Cabot aseguró que la separación fue previa al concierto donde se desató el escándalo de la cámara del beso.

El escándalo de la “kisscam” en un concierto de Coldplay sigue generando repercusiones. Esta vez, Andrew Cabot, exesposo de Kristin Cabot, decidió dar su versión de los hechos luego de que su divorcio se formalizara.

El hecho ocurrió el pasado 16 de julio, durante un concierto de Coldplay en Foxborough, Massachusetts, cuando las cámaras del evento enfocaron a Kristin Cabot y al entonces CEO de Astronomer, Andy Byron, en el segmento donde las parejas deben besarse frente al público.

En lugar de seguir la dinámica del espectáculo, ambos evitaron el beso y se retiraron del encuadre, lo que llevó al vocalista de la banda, Chris Martin, a bromear en escena al decir que posiblemente se trataba de una relación secreta o de personas muy tímidas.

Ese momento se viralizó rápidamente y desató una ola de especulaciones sobre una posible infidelidad.

Posteriormente, Kristin presentó su renuncia al cargo de directora de Recursos Humanos en Astronomer y solicitó el divorcio el 13 de agosto, menos de un mes después del incidente.

Aunque hasta ahora no se había referido públicamente al caso, Andrew Cabot, actual CEO de Privateer Rum, expresó mediante un representante que la pareja se había separado de manera privada y amistosa varias semanas antes del concierto.

Según el vocero, el divorcio ya estaba en proceso antes del evento y con su oficialización se busca poner fin a las especulaciones y proteger la privacidad de su familia.

La situación escaló cuando Kristin, en entrevista con el diario británico The Daily Mail, describió a su exesposo como “egocéntrico y obsesionado con el dinero”, declaraciones que ahora contrastan con la postura reservada de Andrew Cabot.

El registro en video del episodio continúa circulando en redes sociales, manteniéndose como uno de los momentos más comentados del año en plataformas digitales.

