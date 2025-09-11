Ciencia

La reaparición de lobos en Yellowstone desató un renacer de álamos sin precedentes en 80 años

Un nuevo estudio revela un cambio inesperado en los bosques del norte de Yellowstone tras la reintroducción de un depredador clave

Por Jailine González Gómez
Yellowstone registra la primera regeneración de álamos adultos en 80 años gracias a la reaparición de los lobos grises. (Shutterstock)







