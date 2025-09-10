Ciencia

Científicos descubren insecto ‘superpoderoso’ en Latinoamérica

El insecto fue hallado en Brasil y se transforma usando el capullo de sus presas

Por O Globo / Brasil / GDA
La Hemerodromia mystica es una nueva especie que depreda borrachudos y revela la calidad de ríos en la Mata Atlántica.
La Hemerodromia mystica es una nueva especie que depreda borrachudos y revela la calidad de ríos en la Mata Atlántica. (Laboratorio Integrado/Fiocruz)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

