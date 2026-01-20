Viva

Toledo convierte su música al género electrónico y será invitado especial del Ocaso Festival

El reconocido encuentro de música electrónica se realizará del 22 al 25 de enero en Jacó

Por Jessica Rojas Ch.
Toledo
El costarricense Toledo se convirtió en la sorpresa del próximo Ocaso Festival, evento dedicado a la música electrónica. (Archivo)







Festival OcasoConcierto internacionalConciertos 2026Toledo
Jessica Rojas Ch.

