Toledo convierte su música al género electrónico y será invitado especial del Ocaso Festival

El costarricense Toledo se convirtió en la sorpresa del próximo Ocaso Festival, evento dedicado a la música electrónica.

La edición 2026 del Ocaso Festival en Costa Rica tendrá un ingrediente inesperado e histórico: la presentación del costarricense Toledo, con la novedad de que su música se convertirá al género electrónico, según confirmó la organización.

Así lo veremos en la novena edición del evento, que se realizará del 22 al 25 de enero. Además de Toledo, el encuentro presentará un line up internacional encabezado por Vintage Culture y BLOND:ISH. La propuesta artística se complementa con las presentaciones de Discip, Dombresky, Magdalena y Roddy Lima, artistas que aportan diversidad sonora y refuerzan la identidad del festival como un espacio para la exploración musical.

El Ocaso Festival es uno de los eventos de música electrónica más esperados por los fans en Costa Rica. (Cortesía)

“Esta apuesta disruptiva reafirma el compromiso del festival con el talento costarricense y con la esencia original de la música electrónica: cero prejuicios y total libertad creativa”, manifestó la organización en la información de prensa.

El festival se efectuará en Jacó y contará con DJs, arte en vivo, microcervecerías y una variada oferta gastronómica. Para información de las entradas, puede ingresar al sitio www.ocasofestival.com.