Tito Jackson, hermano de Michael y Janet Jackson, muere a los 70 años

Tito Jackson, guitarrista y cantante estadounidense, integrante original de la legendaria banda The Jackson 5 y hermano mayor de Michael y Janet Jackson, falleció a los 70 años, según informaron sus hijos la noche del pasado domingo.

“Con gran pesar anunciamos que nuestro querido padre, Tito Jackson, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, ya no está entre nosotros”, publicaron en Instagram sus hijos Taj, Taryll y TJ, quienes forman el grupo musical 3T, junto a una fotografía con su padre.

“Estamos conmocionados, tristes y con el corazón roto. Nuestro padre era un hombre increíble que se preocupaba por todos y su bienestar”, añadieron en el comunicado.

De acuerdo con Steve Manning, amigo cercano de la familia, Tito Jackson falleció presuntamente de un infarto el pasado domingo mientras conducía desde Nuevo México hacia su hogar en Oklahoma, según declaró al medio Entertainment Tonight.

LEA MÁS: Michael Jackson: 15 años después de su muerte, así viven sus hijos Prince, Paris y Bigi Jackson

Tito Jackson conformó la banda The Jackson 5 junto a sus hermanos Michael, Marlon, Jackie y Jermaine.

El músico había actuado recientemente en Alemania, Inglaterra y en el estado de California junto a sus hermanos Marlon y Jackie bajo el nombre de The Jacksons.

Jackson fue uno de los miembros fundadores de The Jackson 5, agrupación que alcanzó fama internacional a finales de los años 60 y principios de los 70 con éxitos como I Want You Back, ABC y I’ll Be There.

En 1997, la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll de la mano de la cantante Diana Ross.

LEA MÁS: Michael Jackson cambió para siempre la historia del Super Bowl por esta razón

Desde 2003, Tito Jackson realizó giras con su propia banda de blues y funk, según su sitio web oficial. En 2016, alcanzó un hito personal al convertirse en el último de los hermanos Jackson en ingresar en la lista de éxitos de Billboard como solista, gracias a su sencillo Get It Baby.