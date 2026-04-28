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Tini Stoessel en Costa Rica: fechas de venta y todo lo que debe saber para asegurar su entrada

Este concierto marcará el debut de la artista argentina en el país como parte de su gira ‘Futttura World Tour 2026′

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Por Fátima Jiménez
Tini Stoessel
Tini Stoessel se presentará en Costa Rica el próximo 10 de setiembre. (Tomada de redes sociales)







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Tini StoesselFutttura World Tour 2026
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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