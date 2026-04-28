Tini Stoessel en Costa Rica: fechas de venta y todo lo que debe saber para asegurar su entrada

Tini Stoessel se presentará en Costa Rica el próximo 10 de setiembre.

La esperada llegada de Tini Stoessel a Costa Rica ya tiene fecha y detalles confirmados, especialmente para quienes desean asegurar su entrada desde las primeras etapas de venta.

El concierto se realizará el próximo 10 de setiembre en Parque Viva. Las entradas estarán disponibles a través de eticket.cr mediante un sistema de preventa por fases.

En la primera etapa, los precios más accesibles partirán desde los ¢17.667 hasta los ¢25.333, en tasa cero, sin incluir cargos por servicio.

Una vez que se agote esta primera fase, se habilitará automáticamente una segunda con tarifas más altas, por lo que se recomienda a los fanáticos adquirir sus boletos lo antes posible para aprovechar los precios iniciales.

Además, todas las localidades contarán con el beneficio de tasa cero a tres meses con tarjetas BAC.

El proceso de venta se desarrollará en tres etapas:

La preventa exclusiva para tarjetas American Express será del 29 de abril al 1.º de mayo.

Posteriormente, del 2 al 4 de mayo, se habilitará la preventa para clientes BAC.

Finalmente, la venta general con todas las tarjetas comenzará el 5 de mayo.

Precios por localidad

Los boletos se distribuirán según fases y zonas de la siguiente manera:

- Golden Circle: ¢64.500 (fase 1) y ¢74.500 (fase 2).

- Golden Especial: ¢84.500 (fase 1) y ¢94.500 (fase 2).

- Zonas 403 y 503: ¢54.400 (fase 1) y ¢59.500 (fase 2).

- Zonas 402, 404, 502 y 504: ¢49.500 (fase 1) y ¢54.500 (fase 2).

- Zonas 401, 405, 501 y 505: ¢44.750 (fase 1) y ¢49.500 (fase 2).

- Zona 500 Especial: ¢47.750 (fase 1) y ¢49.500 (fase 2).

- Terraza Violeta y Cupido: ¢44.750 (fase 1) y ¢49.500 (fase 2).

Este concierto marcará el debut de la artista argentina en el país como parte de su gira Futttura World Tour 2026, considerada la producción más ambiciosa de su carrera.

Tini, una de las figuras más influyentes del pop latino actual, llega con un espectáculo que recorre su evolución artística, desde sus inicios en Violetta hasta su consolidación en la industria musical global.

El repertorio incluirá éxitos de distintas etapas de su carrera, con temas de álbumes como TINI, Quiero Volver, TINI TINI TINI y Cupido, logrando un equilibrio entre momentos de alta energía y otros más íntimos.

El evento será apto para todo público y, por el momento, no se han confirmado artistas invitados.

Estos serán los precios por localidad para el concierto de Tini en Costa Rica. (Suministradas a La Nación)