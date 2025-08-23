Cuándo y dónde se casarían Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El matrimonio de Tini y De Paul se celebraría en diciembre en Argentina con más de 300 invitados y un lugar de lujo ya reservado.

Martina Stoessel, conocida como Tini, y el futbolista Rodrigo De Paul habrían definido los planes para su boda. Según información difundida por el programa LAM de América TV, la ceremonia se realizaría en Argentina en la segunda quincena de diciembre, antes de las festividades de fin de año.

El evento se desarrollaría en El Dok Haras, una finca ubicada en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Este sitio cuenta con una capacidad para más de 300 invitados y ha sido el lugar elegido por otras celebridades como Oriana Sabatini y Paulo Dybala o Stefi Roitman y Ricky Montaner para celebrar sus matrimonios.

LEA MÁS: La historia de amor de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi: una amistad, una boda en Italia y el anuncio de la llegada de su primera hija

De acuerdo con la periodista Cande Mazzone, la boda ocurriría entre los días 16 y 20 de diciembre. Mencionó que al tratarse de un jugador profesional, definir una fecha con precisión es complejo.

El lugar seleccionado incluye una capilla y servicios exclusivos de alta gama, según explicó el periodista Pepe Ochoa. Agregó que el precio mínimo para alquilar el espacio ronda los $150.000, y que el sitio ofrece un nivel alto de atención y catering de los proveedores más reconocidos del país.

El periodista recordó que durante el matrimonio de Dybala y Sabatini, Leandro Paredes se encargó de llevar los vinos. Según dijo, el único elemento que puede negociarse en ese recinto es el servicio de bebidas, ya que ni la comida ni la ambientación son modificables.

Entre los invitados más esperados se encontrarían Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Mandinha Martínez, Leandro Paredes y Camila Galante, Chris Martin, Enzo Fernández y Valentina Cervantes, así como artistas como Emilia Mernes y Duki, Lele Pons, Nicki Nicole, La Joaqui, Lola Índigo, Tiago PZK, entre otros.

La elección de diciembre estaría relacionada con el final de diversos torneos de fútbol, lo que permitiría que De Paul y sus colegas pudieran asistir sin compromisos laborales. Además, el cierre de la gira Futttura de Tini Stoessel en noviembre dejaría varias semanas libres para que la cantante se dedique a la organización del evento.

LEA MÁS: Tiene una deuda por pensión alimentaria y ahora estaría esperando otro hijo: el nuevo escándalo del futbolista Mauro Icardi

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.