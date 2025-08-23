La historia de amor de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi: una amistad, una boda en Italia y el anuncio de la llegada de su primera hija

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a una niña tras casarse en Italia. Así fue la historia de amor que comenzó con un mensaje en Instagram.

La actriz Millie Bobby Brown y el modelo Jake Bongiovi confirmaron que ya son padres tras adoptar a una niña. La noticia circuló rápidamente después de que la protagonista de Stranger Things lo anunciara en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 64 millones de seguidores.

Brown escribió que dieron la bienvenida a su “querida bebé por adopción” durante el verano. Añadió que están emocionados por iniciar esta nueva etapa en “paz y privacidad”, y concluyó que “ahora somos tres”.

La historia de la pareja comenzó en 2021. En aquel entonces, el hijo del músico Jon Bon Jovi y la actriz británica iniciaron contacto por Instagram. Al principio solo se trataba de una interacción virtual, pero con el paso de los meses comenzaron a conversar con frecuencia. Poco después, fueron vistos caminando juntos en Nueva York.

Aunque en un inicio afirmaron que solo eran amigos, la relación pronto cambió de rumbo. Su presencia en eventos públicos como los premios BAFTA 2022, el estreno de la cuarta temporada de Stranger Things y el lanzamiento de Enola Holmes 2 evidenció la evolución del vínculo sentimental.

En abril de 2023, ambos anunciaron su compromiso. La actriz compartió una fotografía en la que mostró un anillo de diamante, acompañada de un mensaje en el que manifestó su amor por Jake. Por su parte, el joven escribió una sola palabra: “Para siempre”.

En una entrevista en el pódcast Call Her Daddy, Brown relató que se convenció de que él era la persona indicada cuando comenzaron a convivir. Indicó que cuidaban de sus perros, compartían tareas cotidianas y llegó a la conclusión de que no deseaba estar con otra persona.

En mayo de 2024, la pareja celebró una boda íntima con familiares y amigos cercanos. En octubre organizaron una fiesta de casamiento en una villa en Italia.

Ambos compartieron desde el inicio de su relación el deseo de formar una familia. En otra entrevista, realizada en marzo de 2025 durante la promoción de su película Electric State, Brown comentó que su madre tuvo a su primer hijo a los 21 años y su padre a los 19. Afirmó que desde niña sintió el deseo de ser madre, igual que su mamá.

Tanto Brown como Bongiovi crecieron en familias numerosas, cada uno con cuatro hermanos. La actriz reveló que deseaba tener varios hijos, sin importar si eran biológicos o adoptados. Añadió que su esposo apoyó su decisión, aunque le pidió que esperaran hasta casarse.

