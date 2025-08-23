Viva

La historia de amor de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi: una amistad, una boda en Italia y el anuncio de la llegada de su primera hija

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi formalizaron su relación con una boda y ahora iniciaron su vida como padres tras adoptar a una niña

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Millie Bobby Brown
Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a una niña tras casarse en Italia. Así fue la historia de amor que comenzó con un mensaje en Instagram.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGMillie Bobby BrownJake Bongiovi
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.