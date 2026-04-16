¡Es oficial! Tini Stoessel vendrá a Costa Rica en concierto

¡Es oficial! La exitosa artista argentina Tini Stoessel se presentará en Costa Rica en concierto, como parte de su gira Futttura World Tour. La intérprete de Miénteme y la productora OneCR confirmaron la noticia este jueves 16 de abril.

El Futttura World Tour es la cuarta gira musical de la cantante argentina y está concebido como el proyecto escénico más ambicioso de su carrera, un espectáculo retrospectivo que recorre todas sus etapas artísticas, desde sus inicios vinculados a Violetta hasta sus producciones más recientes.

La gira combina una puesta en escena de gran formato, coreografías, múltiples cambios de vestuario y un repaso por sus principales éxitos, abarcando eras como Tini, Quiero Volver, Tini Tini Tini, Cupido y Un mechón de pelo.

El tour dio inicio el 25 de octubre de 2025 en Buenos Aires, Argentina, con una serie de presentaciones en Tecnópolis, donde Tini agotó varias funciones programadas entre octubre y noviembre. Desde ahí, el proyecto se expandió a diferentes ciudades de Argentina y continuó su recorrido por varios países de Suramérica con paradas en plazas clave de la región y una agenda que sigue sumando fechas conforme avanza la gira.

Además de confirmar su concierto en Costa Rica, este jueves Tini Stoessel anunció sus conciertos en México, El Salvador, Panamá, Colombia y Ecuador; sin embargo, las fechas de las presentaciones aún no fueron reveladas.

La propuesta de Futttura no solo apela a la nostalgia de quienes crecieron con Violetta, sino que también consolida a Tini como una figura central del pop latino actual, al integrar sus colaboraciones más exitosas, un diseño escénico pensado para grandes arenas y una narrativa de show que conecta emocionalmente con su público.