Time’s Forgotten cargará de rock progresivo al Teatro Nacional: vea aquí los detalles del concierto

Time's Forgotten celebrará sus 20 años de carrera con el concierto del 4 de octubre, en el Teatro Nacional. La banda está formada por Juan Pablo Calvo, Jorge Sobrado, Ari Lotringer, Gonzalo Trejos y Priscilla Ruiz.

Más que un sueño, se trata de la recompensa a un trabajo arduo, constante y responsable. La banda costarricense de rock progresivo Time’s Forgotten llevará su música al mítico Teatro Nacional, gracias a un concierto que premia sus 20 años de trayectoria y con el que, además, la banda celebrará el estreno de su quinto disco de estudio.

Con composiciones complejas y a la vez cercanas, fruto de la benevolencia de sus letras, Time’s se ha destacado en la escena de la música tica por la ejecución de sus instrumentos en piezas que trascienden más allá de los sonidos. La banda, además, ha destacado por la insistencia de trabajar incansablemente por su obra, y eso es lo que festejarán en las tablas del teatro más importante de nuestro país, este 4 de octubre.

Jorge Sobrado (batería), Gonzalo Trejos (bajo), Priscilla Ruiz (voz), Ari Lotringer (guitarra) y Juan Pablo Calvo (teclados, guitarra y coros) presentarán un espectáculo que hará un repaso por las dos décadas de historia de la agrupación. Al mismo tiempo, el show sacará a la luz su repertorio más nuevo, el que verá a la luz justamente el día de su debut en vivo: Songs Of Awakening.

“Tocar en el Teatro Nacional sí es una meta o un hito que queríamos alcanzar desde hace muchísimos años. Tiene este estatus de símbolo del país y no cualquiera puede estar ahí, entonces sentíamos que necesitábamos lograrlo. Es muy bonito para nosotros que después de tantos años de carrera se nos ofrezca un espacio”, manifestó Calvo en entrevista con La Nación.

Las emociones por tocar en el recinto josefino tienen embargados a todos los miembros de la banda, ya que tocar en ese escenario es para ellos un sinónimo de recompensa. “La primera vez que uno visita el teatro se asombra por lo hermoso que es, pero ahora es nuestra casa. La emoción no puede ser contenida y mucho más por las ganas que tenemos de compartir otra vez nuestra música con el público”, agregó la cantante Priscilla Ruiz.

La experiencia y la trayectoria de Time’s quedarán más que demostradas en el escenario del teatro, no solo con el talento de sus artistas, sino también en una propuesta que fue muy bien pensada para generar un ambiente íntimo y de cercanía entre público y banda.

“Time’s siempre ha presentado un show muy llamativo, pero esta vez tratamos de que sea, igual, con una gran producción, pero que refleje cómo viene este disco, que todos nos dejemos llevar y sentir la música en un espacio más abierto”, dijo la cantante.

Calvo reforzó la idea y explicó que lo que buscan como grupo en este concierto es un acercamiento no solo musical, sino también emocional. “Queremos que el público y nosotros estemos viviendo todos juntos, celebrando la experiencia de tocar esta nueva música en este teatro”, aseveró.

Songs Of Awakening, el disco de Time’s Forgotten que debuta en el Teatro Nacional

A lo largo de su historia, Time’s Forgotten ha experimentado cambios y evolución. Uno de los hitos más importantes de su carrera fue la incorporación de Priscilla como vocalista; pero en el camino también han afrontado transformaciones artísticas, así como de crecimiento profesional y personal. Todo esto está reflejado en Songs Of Awakening.

Time's Forgotten ha dado conciertos en diferentes recintos del país, pero en sus 20 años de trayectoria soñaban con llegar al escenario del Teatro Nacional. (Cortesía Time's Forgotten)

Las ideas para forjar el disco llegaron de todos los frentes de la agrupación. Incluso, en esta ocasión, la intérprete aportó con lírica para las canciones. Ruiz indicó que, en esta producción, el grupo está mucho más afianzado, por lo tanto, para ella, este es el mejor álbum que han hecho.

“Hemos madurado y crecido. Nuestros instrumentos musicales han ido variando y la música ya no nos hace sentir necesariamente lo mismo. Hemos tenido el chance de profundizar más en otros elementos. El disco presenta una banda con canciones mucho más sólidas”, manifestó Calvo.

El disco se publicará en plataformas digitales y el día del concierto se venderán copias físicas en el teatro.

Time’s Forgotten en concierto en el Teatro Nacional

El concierto de Time’s Forgotten en el Teatro Nacional fue declarado de interés cultural y, además, reconocido como un evento Esencial Costa Rica, explicó la organización del show en un comunicado de prensa.

Time's Forgotten estrenará 'Songs Of Awakening', su quinto disco de estudio, durante el concierto que darán en el Teatro Nacional, en octubre. (Cortesía Time's Forgotten)

El espectáculo será el 4 de octubre, a las 8 p. m. Las entradas están a la venta en el sitio eticket.cr, y los precios y localidades son:

Luneta y butaca: ¢17.600.

Palcos platea y palcos segundo piso: ¢16.500.

Galería: ¢8.700.

