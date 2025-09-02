Tiktoker estadounidense enumera estas curiosidades que ‘le obsesionan’ de Costa Rica

Un creador de contenido estadounidense que reside en Costa Rica y que se presenta en TikTok bajo el nombre Quegringopinto compartió un video con un tono sarcástico sobre las experiencias que ha tenido en Limón.

El video generó curiosidad entre los usuarios de redes sociales por la manera como combina humor, exageración y observaciones de la cultura caribeña.

En el clip, el joven arranca con una lista que denomina “cosas que odio de Limón”. Su discurso, sin embargo, se percibe como un juego irónico que expone aspectos de la vida cotidiana y del ambiente natural de la provincia que en realidad disfruta muchísimo.

“Demasiada bulla, cuando como no paro de decir ¡y mae!... patí de piña, ¡y mae!, agua de sapo, ¡y mae!, rice and beans con pollo en salsa caribeña... ¡y mae!“, dijo en el inicio del video, refiriéndose a lo delicioso de la comida.

El tiktoker Quegringopinto destacó la abundancia de parques nacionales y su visita al Centro de Rescate Jaguar, aunque bromeó sobre la ausencia de un jaguar en el recorrido. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Luego se enfocó en la naturaleza. Señaló que lo abrumaba la presencia de tanto verde, el cuidado ambiental y los rótulos que recuerdan la importancia de proteger a las tortugas. Con ironía, comentó que no necesitaba tantas advertencias ni indicaciones sobre lo que debía hacer.

El video también menciona la gran cantidad de parques nacionales en la zona. Según dijo, no disponía de tanto tiempo para recorrerlos todos. También comentó sobre su visita al Centro de Rescate Jaguar, aunque bromeó porque no logró observar ningún ejemplar de esa especie.

En un cierre que contrastó con el tono de queja, el creador de contenido expresó su entusiasmo en inglés: “I’m literally obsessed with this place. Come with me. Oh my God, you guys” (Estoy literalmente obsesionado con este lugar. Vengan conmigo. ¡Dios mío, chicos!).

Acto seguido, destacó la frescura del mar Caribe y bromeó con la poca posibilidad de hacer poses de influencer en las playas limonenses.

La publicación se viralizó en TikTok con más de 111.000 comentarios que destacaban la belleza de Limón.