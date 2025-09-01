Influencer envuelto en polémica por interactuar con tribu: líder escupió la ofrenda que le llevó

El creador de contenido irlandés Dara Tah se vio envuelto en una controversia tras acercarse a una tribu de la selva de Papúa Nueva Guinea y ofrecerles un inusual ingrediente para probar.

Según el video, publicado el 15 de agosto en su cuenta de TikTok, Tah navegaba por las aguas selváticas cuando encontró a integrantes de la tribu Bauzi. Los hombres vestían hojas y portaban arcos y flechas, listos para defenderse. De acuerdo con el creador de contenido, pertenecían a un clan caníbal.

Dara Tah, creador de contenido irlandés, compartió en sus redes sociales el curioso encuentro con la tribu Bauzi, en Nueva Guinea. (Tomada de redes sociales )

A pesar del riesgo, Tah decidió acercarse e interactuar con los miembros de la tribu. En el video, que acumula 27 millones de reproducciones, se observa cómo se aproxima a la comunidad.

“En serio, esto da miedo. Tienen arcos enormes. Tengo una ofrenda para ellos”, mencionó el creador de contenido, quien aseguró que en el mismo bote viajaba Demi, un hombre que ya conocía a la tribu y sabía negociar con ellos.

“Demi nos está diciendo que esta es la forma de negociar a nuestra manera y tratar de que nos acepten”, dijo el joven, mientras se ponía un poco de sal en la mano y la ofrecía al líder de la tribu.

Se observa en el video cómo el líder prueba la sal y la escupe. Al no agradarles, los miembros de la tribu asumieron una postura defensiva y Tah tuvo que retirarse temporalmente.

No obstante, realizó una segunda tentativa y en esa ocasión les ofreció tabaco. El video de ese intento fue publicado el 29 de agosto. Esta vez, los integrantes aceptaron el obsequio, lo invitaron a acercarse e incluso le permitieron portar un accesorio característico en la cabeza.

Ya cerca del líder, el creador de contenido aprovechó para elogiar sus armas.

A pesar del exitoso acercamiento, algunos internautas se mostraron sorprendidos por la interacción, mientras que otros manifestaron rechazo por la interacción, con comentarios como: “¿Por qué, por qué, por qué sal?”. “¿Por qué no llevó algo mejor como comida o algo nuevo para ellos que no sea sal?”. “Qué manera de molestar, lo que está quieto se deja quieto, por Dios”. “No se supone que contactarse con ellos está prohibido”. “Qué idiotez hasta dónde llegan por un video viral”, fueron algunos de los comentarios.

La tribu Bauzi habita en Papúa Occidental, Indonesia, y suele despertar interés internacional por su aislamiento y tradiciones ancestrales. No obstante, los señalamientos de “canibalismo” provienen de malentendidos, mitos antiguos o contenido viral carente de rigor antropológico, ya que no existe ninguna fuente especializada que los considere caníbales.