Tigo renueva su grilla: estas señales reemplazarán a canales como Paramount y Galanes de Novela

Siete canales saldrán de la grilla, entre ellos Paramount, MTV 00’s y MTV Live, como parte del proceso de reestructuración.

Tigo anunció una renovación de su grilla de canales a partir del 31 de diciembre de 2025. La empresa informó que la actualización busca mejorar la experiencia de entretenimiento. El cambio no tendrá costo adicional para los usuarios.

La compañía incorporó ocho señales internacionales. Cada canal aporta una oferta dirigida a públicos específicos. Los canales que se suman son:

Museum TV: ofrece documentales, recorridos por museos y perfiles de artistas. La señal acerca el mundo del arte global a los hogares y facilita el acceso a contenido cultural.

Max Anime: ingresa como una opción dirigida a fanáticos del animé. La señal incluye series clásicas, estrenos recientes y maratones.

Azteca Deportes: ofrece transmisiones en vivo, programas de análisis y entrevistas con figuras del deporte. La señal cubrirá ligas nacionales e internacionales.

Aljazeera: Noticias internacionales, reportajes y análisis.

Bit Me: La señal transmitirá contenido de videojuegos, eSports, animé y cultura pop. El canal se enfocará en audiencias jóvenes y en comunidades gamer.

Más Talk: ofrecerá debates, entrevistas y conversaciones con personalidades influyentes.

AZ Clic: brindará contenido de entretenimiento familiar, curiosidades y tendencias digitales.

Movie Fe: se enfocará en cine internacional. La señal incluirá dramas, comedias, películas independientes y títulos destacados.

Ocho señales nuevas ingresarán a la programación de Tigo el 31 de diciembre del 2025, con contenido cultural, noticioso, deportivo y de entretenimiento. (Instagram)

El ingreso de estos canales tiene una repercusión directa en algunos otros. Esto significa que siete canales dejarán de estar disponibles, esos son: Paramount, MTV 00’s, MTV Live, Nick Music, Cine Retro, Cine de Oro y Galanes de Novela.

Tigo informó que la información completa sobre la nueva programación estará disponible en su página web oficial.