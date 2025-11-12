Estas son las 6 razones por las que Sutel rechazó la fusión entre Liberty y Tigo

Las razones por las que SUTEL rechazó la fusión entre Liberty y Tigo en Costa Rica son las siguientes:
- Riesgo para la competencia: Estudios técnicos y jurídicos concluyeron que la unión de ambas empresas aumentaría de forma considerable la concentración en el mercado de telecomunicaciones.
- Creación de posición dominante: La operación habría generado un operador con poder excesivo en servicios de telecomunicaciones fijas, lo que afectaría la competencia.
- Impacto negativo para los consumidores: Sutel advirtió que la fusión podría provocar incremento en los precios, disminución de la calidad, menor innovación y una brecha digital más amplia.
- Compromisos empresariales insuficientes: Las medidas correctivas propuestas por Liberty y Tigo no lograban neutralizar los efectos negativos ni garantizaban condiciones apropiadas de competencia.
- Interés público como prioridad: El Consejo Directivo de Sutel indicó que su decisión responde al mandato legal de proteger la competencia y los derechos de los usuarios.
- Prevención de daños estructurales al mercado: La Superintendencia consideró que autorizar la concentración habría causado daños irreversibles en la estructura del mercado de telecomunicaciones.
