El País

Estas son las 6 razones por las que Sutel rechazó la fusión entre Liberty y Tigo

La Superintendencia justificó su decisión en defensa de la competencia y el bienestar de los usuarios en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas y Damián Arroyo C.

Las razones por las que SUTEL rechazó la fusión entre Liberty y Tigo en Costa Rica son las siguientes:








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaLibertyTigoSutel
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.