Esto dice Liberty tras decisión de Sutel que bloquea su fusión con Tigo

Liberty Costa Rica lamentó la decisión de la Sutel de prohibir su fusión con Tigo y aseguró que el acuerdo habría fortalecido la competitividad y la innovación tecnológica en el país.

Liberty Costa Rica lamentó la decisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) de mantener su oposición a la fusión con Tigo, luego de que el regulador denegara un recurso de reconsideración presentado por la compañía el 22 de octubre.

En un comunicado, Liberty confirmó que la resolución de la Sutel ratifica la prohibición de la operación de concentración económica entre ambas empresas en el país en el mercado líneas fijas de Internet (enlaces sobre fibra óptica).

El proceso fue descartado definitivamente este miércoles 12 de noviembre, luego de que el Consejo Directivo de la Superintendencia concluyera que la unión habría generado riesgos para la competencia y posibles efectos negativos en los consumidores.

“Lamentamos profundamente este resultado. Estamos convencidos de que la transacción sí habría fortalecido la competitividad del mercado y acelerado la expansión de redes de nueva generación, beneficiando directamente a los usuarios y al ecosistema digital de Costa Rica”, expresó José Pablo Rivera, director de Comunicaciones de Liberty Costa Rica.

La compañía indicó que evalúa los próximos pasos a seguir, aunque reafirmó su compromiso de continuar con sus planes de inversión e innovación en el país.

Según Rivera, Liberty mantendrá un rol protagónico en el sector de telecomunicaciones, impulsando proyectos de expansión de la red 5G Standalone y el crecimiento de su red de fibra óptica, así como nuevas soluciones para hogares y empresas a partir del 2026.

“Seguiremos adelante con nuestros planes para la expansión de 5G Standalone, el crecimiento de red de fibra óptica y el desarrollo de novedosas soluciones para hogares y empresas”, añadió Rivera.

La decisión de Sutel se basó en que, de haberse permitido, se habría creado una posición dominante en el mercado de telecomunicaciones fijas (Internet a hogares y empresas sobre líneas físicas), con posibles aumentos de precios, menor innovación y afectaciones a la calidad de los servicios.

El intento de fusión, anunciado en agosto de 2024, buscaba combinar las operaciones de ambas compañías bajo el liderazgo de Liberty Latin America, con el propósito de fortalecer la inversión en redes y mejorar la experiencia del cliente.