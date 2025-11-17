El País

Postes y tiempo: las bases de Sutel para rechazar la fusión entre Liberty y Tigo

Dos aspectos marcaron decisión para impedir fusión de Liberty y Tigo en lo relativo a dos servicios básicos para casas y empresas

Por Juan Fernando Lara Salas
Sutel bloqueó la concentración económica de Liberty y Tigo porque sus remedios estructurales y conductuales fueron juzgados insuficientes para mitigar efectos anticompetitivos en el mercado costarricense







LibertyTigoSutelFusión
Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

