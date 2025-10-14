MTV se despide de la música: los cinco canales que cerrarán tras 44 años

Después de 44 años de historia, MTV dejará atrás su legado musical. Paramount Skydance Corporation anunció que el 31 de diciembre de 2025 cesarán sus transmisiones los canales MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live.

El canal principal de MTV continuará al aire, pero completamente transformado. La señal se enfocará en reality shows y entretenimiento, con espacios como Naked Dating UK y Geordie Shore, dejando en el pasado los videos musicales que la hicieron famosa.

La decisión responde a razones económicas. Paramount comunicó que sus canales musicales ya no resultan rentables y que busca recortar $500 millones en gastos operativos.

Desde su lanzamiento, en 1981, MTV marcó una época. La señal impulsó dos grandes revoluciones culturales: la era del videoclip y la explosión de los reality shows.

Durante los años 80 y 90, la cadena convirtió a los VJ en íconos juveniles y programas como Yo! MTV Raps, House of Style y MTV Unplugged en fenómenos globales.

MTV redefinió la relación entre la música y la imagen. Artistas como Madonna, Michael Jackson y Nirvana encontraron en sus pantallas un espacio para crear estilos visuales únicos que transformaron la industria discográfica.

A inicios de los años 90, la cadena enfrentó su primera crisis: la fórmula musical comenzaba a agotarse. Sin embargo, la compañía logró reinventarse con nuevos formatos que abrieron paso a otra tendencia televisiva: los reality shows.

El éxito de The Real World marcó el inicio de un cambio que inspiró a producciones como Gran Hermano y Keeping Up With The Kardashians. En América Latina, MTV Latino replicó el modelo original, con presentadores locales y los populares Unplugged regionales, entre ellos el de Charly García, uno de los más recordados.

Con la llegada de los años 2000, la música perdió terreno frente a programas como Jackass, Cribs, The Osbournes, Next, Jersey Shore o Catfish. El contenido no guionado, más económico y cercano a las nuevas audiencias, desplazó definitivamente al videoclip.

El nuevo movimiento empresarial cerrará el ciclo musical de MTV. Aunque los contenidos de los canales eliminados seguirán disponibles en Paramount+, la señal principal de MTV consolidará su transición hacia el entretenimiento puro, manteniendo su marca activa solo en plataformas digitales y redes sociales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.