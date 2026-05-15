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‘The Tenors tiene ADN costarricense’: Eduardo Aguirre y el grupo canadiense prometen grandes conciertos en el Melico Salazar

Hace dos años, el artista tico se sumó a la famosa agrupación y ahora se presentarán en nuestro país junto a la Orquesta Filarmónica

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Por Jessica Rojas Ch.
The Tenors Eduardo Aguirre
Hace exactamente dos años, el costarricense Eduardo Aguirre fue invitado a un concierto del grupo canadiense The Tenors. Su talento convenció a sus colegas y desde entonces ha recorrido el mundo con ellos. (Cortesía)







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The TenorsEduardo AguirreConciertoOrquesta Filarmónica
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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