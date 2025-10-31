Viva

El costarricense Eduardo Aguirre conoció y se fotografió con la estrella de Hollywood, Kevin Costner

El cantante tico también compartió en un evento con Elton John y Lou Ferrigno (Hulk)

Por Jessica Rojas Ch.
Eduardo Aguirre
El cantante costarricense Eduardo Aguirre, quien forma parte de la agrupación The Tenors, conoció a la estrella Kevin Costner, todo un ícono del cine de Hollywood. (Instagram)







