El costarricense Eduardo Aguirre conoció y se fotografió con la estrella de Hollywood, Kevin Costner

El cantante costarricense Eduardo Aguirre, quien forma parte de la agrupación The Tenors, conoció a la estrella Kevin Costner, todo un ícono del cine de Hollywood.

La carrera artística del cantante costarricense Eduardo Aguirre le ha deparado en los últimos tiempos momentos de mucho brillo. Desde hace un año el tico forma parte de la agrupación vocal The Tenors y con ellos ha logrado presentarse en grandes escenarios del mundo, pero también compartir con importantes estrellas internacionales.

Hace unos meses la icónica Gloria Estefan manifestó su admiración por el talento del artista costarricense. Con ella y su esposo Emilio, Eduardo estuvo en una actividad de beneficencia de la colombiana Karol G.

Ahora, Aguirre tuvo la oportunidad de conocer en persona nada más y nada menos que a Elton John, gloria de la música internacional, durante una actividad organizada por Starkey Hearing Foundation.

En el evento, el tico también tuvo la oportunidad de estrechar la mano del actor estadounidense Kevin Costner y de su colega Lou Ferrigno, reconocido por interpretar a Hulk en la serie de televisión de los años 70 y 80.

El grupo The Tenors, al que pertenece el cantante costarricense Eduardo Aguirre, fue parte de un evento de Starkey Hearing Foundation. (Facebook)

Emocionado, el intérprete se mostró muy agradecido por las oportunidades que le ha dado la música y compartió videos y fotos en su Instagram.

“Gracias a Dios por abrir puertas que jamás imaginé, por permitirme cantar con mis hermanos de The Tenors y compartir música que toca corazones”, escribió Eduardo en un posteo en su perfil.

Vea a continuación el momento especial que vivió Aguirre con Costner y Elton John:

