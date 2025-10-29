Eduardo Aguirre conoció y compartió escenario con Elton John

(AFP e imágenes de archivo /AFP e imágenes de archivo)

El cantante nacional Eduardo Aguirre, miembro del grupo musical canadiense The Tenors, compartió escenario con el legendario cantante británico Elton John.

Aguirre y sus compañeros conocieron y saludaron al intérprete de Cold heart durante un evento de Starkey Hearing Foundation.

El emocionante momento fue compartido por The Tenors en su cuenta de Instagram, donde escribieron: “Conocer al señor Elton John y abrir para él fue un sueño hecho realidad. Su bondad y voz nos dejaron asombrados”, escribieron.

El cuarteto continuó: “Estamos agradecidos de que la música nos haya traído estos momentos. Gracias por apoyar nuestro viaje”.

En el video que compartieron se observan a los vocalistas saludar y luego interpretar una pieza sobre el escenario que más tarde se presentó John.

Aguirre aprovechó la sección de comentarios también para agradecer a Dios, a su esposa y a su familia, además de su equipo en Costa Rica y a sus compañeros musicales por creer en él y darle la oportunidad de hacer realidad sus sueños.

“Se vienen cosas increíbles y estamos muy emocionados de que todos ustedes sean parte de esto. Un fuerte abrazo”, agregó Aguirre.

En 2024, el cantante costarricense se integró a la reconocida agrupación vocal canadiense, convirtiéndose en el primer artista internacional en formar parte de este prestigioso grupo.

Su ingreso representó un hito en la música lírica nacional e internacional, y permitió que Aguirre llevara su voz a escenarios de gran relevancia en el mundo musical, donde ha participado en giras y proyectos especiales junto a sus compañeros.

