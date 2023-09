‘The Blind Side’: Desde Sandra Bullock hasta Lilly Collins, así luce hoy el elenco de la película

La película Un sueño posible (The Blind Side), inspirada en la vida del futbolista Michael Oher y protagonizada por Sandra Bullock, tuvo su estreno hace casi 14 años, el 20 de noviembre del 2009.

Con el paso del tiempo, el elenco también ha crecido en la industria del cine y televisión a raíz del éxito de la inspiradora película, la cual -de paso- se ha visto envuelta en una serie de controversias por la veracidad de su historia.

Este filme cuenta la vida del atleta afrodescendiente Oher, quien fue adoptado por la pareja de esposos blancos Leigh Anne y Sean Tuohy y logró jugar en la liga de fútbol americano NFL. Sin embargo, el propio futbolista declaró años después que la adopción fue una mentira.

Los actores Tim McGraw, Lilly Collins, Jae Head, Quinton Aaron y Sandra Bullock interpretaron a la familia de los Tuohy en 'Un sueño posible'. (Warner Bros)

Aun así, el elenco de Un sueño posible ha tomado distintos caminos. Algunos de los intérpretes fueron premiados por el filme, otros decidieron hacer carrera en la música y otros se mantienen más alejados de la gran pantalla.

A continuación, hacemos un recuento de dónde está cada uno de los integrantes de la familia de la película.

Sandra Bullock

Por su rol de Leigh Anne Tuohy en la película, Bullock ganó un premio Óscar a Mejor Actriz en el 2010. A partir de ahí, participó en proyectos audiovisuales que combinan el drama y la comedia, como los filmes La propuesta, Tan fuerte y tan cerca, Gravity y Ocean’s 8.

Otro de los títulos aclamados por el público protagonizado por Bullock es la película de suspenso de Netflix, Bird Box. En tanto, su estreno más reciente fue Tren Bala, de la mano con los actores Brad Pitt, Joey King e incluso Bad Bunny,

La actriz, quien tiene 59 años, dio su salto a la fama a inicios de la década de 1990. Esto le otorga 33 años de ser una figura importante en la cultura de Hollywood.

Sandra Bullock nació en Virginia, Estados Unidos. Estudió arte dramático en la Universidad de East Carolina. (Charles Sykes/Charles Sykes/Invision/AP)

Quinton Aaron

El papel del futbolista Oher fue interpretado por el actor Quinton Aaron, quien tenía 25 años cuando grabó la película y tomó su primer rol protagonista.

Después de este lanzamiento, el actor consiguió papeles en la serie de televisión Ley y orden: Unidad de víctimas especiales, en la que interpretó a un agente de seguridad durante dos episodios de la 17ª temporada.

Además, el intérprete fundó su propia organización, The Quinton Aaron Foundation, para apoyar a niños y niñas jóvenes que sufren de acoso escolar en sus colegios; ya que él mismo pasó por esta situación.

El actor de 39 años suma más participaciones en títulos como One Tree Hill, Left Behind y Gods of Medicine. Su más reciente trabajo fue en Trail Blazers, lanzada en el 2022.

Quinton Aaron también incursionó en la música con su sencillo 'Lead With Love' en el 2023. (Instagram Quinton Aaron)

Tim McGraw

El astro de la música country Tim McGraw fue el encargado de interpretar a Sean Tuohy, el padre de la familia en la película. Desde entonces, ha continuado actuando en producciones de cine y televisión como Country Strong, Tomorrowland, The Shack y 1883.

Al mismo tiempo, McGraw ha mantenido un rol predominante en el country. Incluso, ha sido nominado en 20 ocasiones a los premios Grammy y ha resultado galardonado en tres oportunidades: Mejor colaboración country (2001), Mejor interpretación vocal country masculina (2005) y Mejor colaboración country (2006).

Entre los mayores éxitos del cantante y actor sobresalen Something Like That, Highway Don’t Care y I Like It, I Love It.

Tim McGraw tuvo el rol de Willie en 'La Cabaña'. (Jake Giles Netter/Lionsgate)

Lily Collins

Un sueño posible fue uno de los primeros proyectos cinematográficos de Lily Collins, quien tenía 20 años cuando interpretó a Collins Tuohy, la hija del medio.

La actriz inglesa después expandió sus talentos al mundo de modelaje y la televisión, asegurando roles en series populares como Emily in Paris, la cual le dejó una nominación en los Globos de Oro 2021.

Otros de los títulos populares en los que la hija de Phil Collins ha participado son The Mortal Instruments: City of Bones, Love, Rosie y Extremely Wicked. A sus 34 años, también es una sensación en redes sociales, sumando 28.8 millones de seguidores solo en su perfil de Instagram.

Lilly Collins, hija del músico Phil Collins y de Jill Tavelman, participó en la Met Gala 2023. (Captura de pantalla)

Jae Head

El joven actor Jae Head, quien tuvo el rol de Sean Junior Tuohy a sus 13 años, continuó actuando después de su éxito como el más pequeño de la familia en Un sueño posible.

El proyecto más reciente en el que participó fue en uno de los episodios de la popular serie Yellowstone con el rol de Luke Hayes, así como en la película Hell Girl, ambos del 2019.

Previo a su aparición en la cinta, el actor tuvo su estreno en la pantalla chica en uno de los episodios de la popular serie How I Met Your Mother, en el 2005.