Lily Collins protagonizará la película de Polly Pocket: ¿La próxima sensación después de ‘Barbie’?

Emily in Paris será la próxima estrella de Mattel. (Netflix/COURTESY OF NETFLIX)

Tras su estreno en cines, Barbie causó un fenómeno mundial y se convirtió en una de las películas más vistas de lo que va del 2023, generando ganancias millonarias. Aunque hasta ahora no se confirmó una secuela para la cinta protagonizada por Margot Robbie, Mattel, la empresa detrás de la famosa muñeca, ya tomó la decisión de emprender varios proyectos similares con otros de sus productos.

Según lo publicado por la revista Variety, uno de estos proyectos confirmados incluirá a las mini muñecas, Polly Pocket, con la actriz Lily Collins como protagonista y la directora Lena Dunham. Incluso, el guión ya estaría en desarrollo.

El CEO de Mattel, Robbie Brenner, expresó que las expectativas al respecto son altas, pero aún no se tiene una fecha tentativa para la finalización de la película.

“Son dos de mis damas favoritas. Lena es muy colaboradora y Lily es tan específica y productiva. Ha sido una colaboración increíble, así que estamos encantados con ella. Con suerte, la realizaremos en algún momento en el futuro”, comentó.

Cabe destacar que hasta el momento, la estrella de Emily en París no hizo comentarios al respecto; no obstante, se espera que se trate de una comedia completamente familiar.

Pero eso no es todo, la empresa tiene planes de crear un universo cinematográfico que incluirá líneas de juguetes como Hot Wheels, Masters of the Universe y el juego de mesa Rock Em Sock Em Robots, que contaría con Vin Diesel como protagonista. “Vin está emocionado. Estamos trabajando en el desarrollo de un guión y todos estamos muy entusiasmados con él”, agregó Brenner.

Mientras estos proyectos se desarrollan, Barbie revitalizó la empresa, aumentando las ventas de sus muñecas y dando paso a nuevos productos.

Lily Collins protagonizará una película sobre Polly Pocket. (STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX/STÉPHANIE BRANCHU/NETFLIX)

