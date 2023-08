Sandra Bullock: el secreto que guardó la actriz sobre su relación con Bryan Randall

Tras conocerse el fallecimiento de Bryan Randall, pareja de Sandra Bullock, este martes, el portal The Daily Mail compartió imágenes de una “ceremonia” que llevaron a cabo Bullock y Randall en Las Bahamas en diciembre de 2017, con motivo del cumpleaños del fotógrafo.

Durante esa ocasión, intercambiaron votos matrimoniales, aunque no formalizaron la unión legalmente.

La pareja de Bullock, fue modelo y fotógrafo, él murió el pasado sábado a los 57 años, después de una batalla por tres años contra ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad neurológica progresiva que afecta las neuronas motoras y provoca debilidad muscular.

LEA MÁS: ¿Qué es ELA, la enfermedad de la que murió la pareja de la actriz Sandra Bullock?

“Ellos lo hicieron por sus hijos, para darle otro tipo de oficialidad a la relación”, afirmaron personas cercanas a la actriz. Bullock tiene dos hijos, Louis y Laila, quienes según las fuentes del mencionado medio comenzaron a llamar “papá” a Bryan desde su unión en Las Bahamas.

Sandra Bullock y Bryan Randall en 2017

Este “secreto” se mantuvo celosamente guardado por la actriz, quien en 2021 describió a Bryan como “el amor de su vida”, asegurando que no requería “un papel” para confirmar la solidez de su relación.

“Encontré al amor de mi vida, tengo tres hijos hermosos (en referencia a la hija de Randall, Skylar), es lo mejor del mundo. Por eso, aunque me guste la idea de una boda, no necesito un papel que me diga que somos una pareja comprometida, una mujer que estará siempre presente en los momentos más difíciles de mi pareja. No necesito que nadie me asegure que atravesaré tormentas junto a él”, amplió Sandra en el programa Red Table Talk conducido por Jada Pinkett Smith, Willow Smith y Adrienne Banfield-Norris.

LEA MÁS: Actriz Sandra Bullock está de luto por la muerte de su pareja

“Él es un modelo perfecto para mis hijos, el hombre que quiero cerca de ellos, y quien me ha permitido relajarme. Ahora puedo ser madre junto a alguien más, y eso fue un desafío porque a veces soy muy obstinada”, agregó hace dos años, cuando ya estaba al tanto del diagnóstico de su pareja. En 2022, la actriz anunció su retirada de los platós y fue muy limpia en sus razones.

“En este momento, y no sé por cuánto tiempo, necesito estar donde soy más feliz”, compartió Bullock con Entertainment Tonight. “Me tomo mi trabajo muy en serio cuando lo hago. Es 24/7 y solo quiero estar 24/7 con mis bebés y mi familia”, expresó sobre la razón por la que temporalmente se retiró de la actuación, sin detallar el estado de salud de Randall, tal como él le había pedido.

La hermana de Sandra Bullock, Gesine Bullock-Prado, se despidió de su cuñado a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Tuvo la mejor cuidadora en mi increíble hermana”, afirmó. En la foto compartida, se ve a Randall sonriente, vestido con un traje y con un habano en la mano. “Estoy convencida de que Bry ha encontrado el mejor lugar para pescar en el cielo y ya está lanzando su señuelo a ríos caudalosos llenos de salmones”, escribió Gesine.

En la publicación, también se destacó la lucha incansable de Randall contra la enfermedad que padecía y la red de apoyo que lo acompañó en sus años de lucha.

LEA MÁS: Sandra Bullock fue ‘la mejor cuidadora’ para Bryan Randall, afirma hermana de la actriz

“La ELA es una enfermedad cruel, pero hay algo de consuelo en saber que él tenía a la mejor cuidadora en mi increíble hermana y al grupo de enfermeras que ella reunió para ayudarla a cuidarlo en su hogar. Descansa en paz, Bryan”, escribió Gesine, quien también hizo un pedido significativo: “Por favor, donado a la Asociación ALS y al Hospital General de Massachusetts”, solicitó la mujer.

La noticia del fallecimiento del fotógrafo fue dada a conocer por su familia.

“Es con profunda tristeza que compartimos que, el 5 de agosto, Bryan Randall murió en paz después de tres años de lucha contra la ELA”, expresó en un comunicado replicado por la revista People. “Desde el principio, Bryan debió mantener en privado su batalla contra la enfermedad, y aquellos de nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para respetar su deseo”, prosiguieron y añadieron: “Estamos inmensamente agradecidos con los médicos que incansablemente lucharon junto a nosotros contra esta enfermedad y con las increíbles enfermeras que se optimizan en nuestras compañeras de cuarto, a menudo sacrificando tiempo con sus propias familias para estar con la nuestra”.

Finalmente, la familia de Randall solicitó privacidad en este momento “para llorar y enfrentar la dolorosa imposibilidad de despedirnos de Bryan”.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.