“Édgar me transmite paz y tranquilidad. Me ha ofrecido sus consejos cuando me ha visto nerviosa o le pido su ayuda. Trato de entender que la gente disfruta verte, ver lo que sos, más allá de si tenés los estudios o no (relacionados con la televisión). El respaldo del público me transmite seguridad. He sentido cariño, palabras de apoyo y me llena de fuerza en momentos en los que dudo de mi capacidad”, dice Johanna.