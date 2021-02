“La actuación siempre ha sido una de mis pasiones, quizá la gente no conozca mucho esa faceta mía porque no soy de publicar tanto en esa línea, pero estudié actuación por cinco años en la secundaria y he actuado en teatro, principalmente; pero ahora me llega esta gran noticia, una oportunidad que estaba esperando”, dijo Solano a Viva, días antes de empezar el rodaje.