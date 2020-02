View this post on Instagram

Sé tu propio superhéroe! ⚡️ • Tener modelos o figuras que seguir sin duda nos motiva! Mi IG está lleno de gente a la que sigo que me inspira, me hace levantarme de dónde estoy, que me reta, me hace querer ser cada vez más fuerte, más grande y que me hacen sonreír! Pero nada superará jamás pulir una y otra vez tu propia versión, la que ha pasado y vivido lo que únicamente tu sabes. La que no cambia su esencia, sus convicciones, su familia ni sus raíces, sólo se encarga todos los días un poco de que cada uno de sus rasgos sea mejor que ayer. Nada superará nunca ver atrás y sentirnos orgullosos de quienes nos hemos convertido a punta de aprendizajes y lecciones. 🙏🏽✨Créeme que nada, ni nadie allá fuera es más o menos valioso. TODOS lo SOMOS. Y es una gran maravilla que siempre podamos evolucionar! • Foto por el gran @_caliva_ en el pasado @mbfwsj en Guanacaste. 📸