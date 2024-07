Protagonista de ‘Jurassic Park’ se reinventa como exentrenador de tenis en nuevo drama de televisión

En la opinión de Sam Neill, su personaje de Stan es 'Apple Never Falls' todavía no estaba preparado para la jubilación, ya que es demasiado competitivo, motivado y capaz de hacer cualquier cosa. Por esto, comienzan los problemas cuando su esposa desaparece. (Jasin Boland/PEACOCK/Jasin Boland/PEACOCK)

Quizás el nombre de Sam Neill le suena más si le mencionamos a Alan Grant, icónico personaje de la saga de Jurassic Park. Ahora, a sus 76 años, el actor neozelandés dará vida a un exentrenador de tenis en Apples Never Fall, un nuevo drama que se estrenará el próximo 16 de julio en Universal+.

Esta serie de televisión, inspirada en hechos reales, cuenta la historia de una familia aparentemente perfecta, integrada por Stan Delaney (Sam Neill) y Joy Delaney (Annette Bening), quienes tras vender su academia de tenis buscan avanzar a la siguiente etapa de sus vidas.

Aunque los protagonistas quieren disfrutar de su tiempo libre junto a sus cuatro hijos adultos (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner y Essie Randles), el escenario cambia cuando una joven herida se acerca a su hogar para pedir ayudar. Aunque al inicio esta casualidad les trajo felicidad, todo el escenario cambia cuando la madre de la familia desaparece repentinamente de sus vidas. Mientras buscan a los culpables, los secretos más oscuros de la familia salen a la luz.

Apples Never Fall está basado en la obra de Lianne Moriarty, autora de otras novelas como Big Little Lies y Nine Perfect Strangers, que también se han adaptado a la pantalla chica con estrellas como Nicole Kidman y Reese Witherspoon. Al igual que en estas producciones, la historia está escrita desde diversos puntos de vista y con muchos giros emocionales.

En una entrevista exclusiva con Sam Neill, el actor conversó sobre los retos que enfrentó al personificar al personaje, el impacto que tuvo la huelga de los actores SAG-AFTRA en el rodaje y el vínculo con sus compañeros de elenco.

–¿Cómo fue interpretar a Stan?, un patriarca con tanto espíritu competitivo.

–Stan es un personaje muy diferente para mí. Realmente no me identifico en absoluto con ese macho alfa dominante. Stan es un personaje muy complejo, enormemente competitivo, pero también cree que es el perro más grande del jardín. Hay algo muy vulnerable en Stan y, a veces, un poco patético, a menudo hilarante sin quererlo. Como actor me dio mucha, para usar un término no vegano, mucha carne roja para masticar. Y estaba muy agradecido por eso.

Sam Neill a Stan en una escea de 'Apples Never Fall'. (Vince Valitutti/PEACOCK/Vince Valitutti/PEACOCK)

–La productora de Apples Never Fall, Melanie Marnich, está muy abierta a colaborar con sus actores, pero ¿qué cosas hablaron para crear la versión del Stan que vemos en la pantalla?

–Mucho de eso estaba en la página, pero la huelga de actores, curiosamente, funcionó bien para nosotros. Nos quedaban dos episodios cuando ocurrió la huelga, por lo que nos dio tiempo para reflexionar un poco sobre lo que habíamos hecho hasta ese momento. Melanie fue maravillosamente receptiva a todo eso. Entonces, si bien la historia siempre ha estado llena de giros y vueltas, hubo oportunidades para darle color a las cosas un poco más. Sentí que había una o dos oportunidades que podríamos haber pasado por alto, y ella fue maravillosa al implementar esas cosas.

–Cuando las acusaciones se dirigen contra su personaje Stan, lo interesante es que nunca da marcha atrás, incluso cuando eso lo hace parecer posiblemente culpable. ¿Por qué cree que sucede esto?

Stan es el tipo de persona que no retrocede. Un gran tenista me dijo una vez: lo que pasa con el tenis es que cada torneo tiene 160 jugadores y 159 de ellos van a ser perdedores. Es una perspectiva bastante sombría si quieres convertirte en un tenista profesional. Como tenista debió perder uno o dos partidos, pero eso no lo cambió en lo más mínimo. Stan nunca retrocede.

“También es difícil de leer. ¿Está enojado porque cree que las personas que lo aman deberían creer que él no es culpable, porque él lo dice? ¿O ha hecho algo terrible y va a fanfarronear? Es un personaje difícil con el que creo que debe ser difícil vivir. Pero Stan es su propio hombre y no hay nadie como él. Me encantaba interpretar a Stan”.

– ¿Cómo fue trabajar con el elenco que interpretó a sus hijos?

–En la vida real, todos son muy buenos amigos. Y son las personas más divertidas con las que puedas pensar para trabajar. Realmente hicieron que cada día fuera un gran placer ir a trabajar. Pero más que eso, hay conclusiones al interpretar a Stan. Primero, no críes a tus hijos como si fueras su entrenador. Especialmente si dan un paso en falso, te enojarás con ellos. Eso no le hará ningún bien a nadie. Y Stan, con la mejor de las intenciones, porque los ama ferozmente, los ha dañado a todos de una forma u otra.

En el primer episodio de 'Apples Never Fall' se presenta a Conor Merrigan-Turner como Logan, Essie Randles como Brooke, Sam Neill como Stan, Annette Bening como Joy, Alison Brie como Amy y Jake Lacy como Troy. (Vince Valitutti/PEACOCK/Vince Valitutti/PEACOCK)

–¿Es cierto que organizó noches de cine para el elenco durante el rodaje y que eligió algunas de las películas de Annette Bening (coprotagonista)?

Tuve un mini festival de cine de Annette Bening y proyectamos tres películas; luego todos tuvimos la oportunidad de discutirlas. Mi favorita es American Beauty, me encanta esa película porque es simplemente genial.

“Además mostramos una película mía de mala gana. Y eso no tuvo nada que ver conmigo, pero había mucha presión por parte del equipo más joven. Y fue la de Taika Waititi Hunt for the Wilderpeople. No la había visto en mucho tiempo, pero es una película que siempre me alegra que la gente vea porque siempre salen sintiéndose cálidos y como si hubieran visto algo memorable. Así que sí, tuvimos el festival Annette Bening de tres películas y el festival Sam Neill de una película”.

–Con cada película, usted crea una especie de familia instantánea con su elenco y equipo, especialmente cuando está filmando en un lugar extranjero. ¿En qué se diferencia la relación colectiva en esta serie de otros proyectos en los que ha trabajado?

Es verdad, ninguno de nosotros vivía en casa. Quiero decir, si estás filmando en Los Ángeles, Sydney o algo así, todos van a sus casas todas las noches. Pero para esta serie, debido a que prácticamente todos vivíamos en el mismo hotel y en las mismas circunstancias, tendíamos a pasar el rato juntos. Salíamos y veíamos espectáculos y, de hecho, jugábamos tenis, por extraño que parezca, en nuestros días libres, como si no estuviéramos jugando lo suficiente ya. Nos unimos muy, muy rápido. Mira, 99 de cada 100 veces los actores tienen cosas en común, pero este era un grupo inusualmente cercano.

–Apples Never Fall es una de esas series que es bastante difícil de encasillar. Está planteada como un posible asesinato misterioso, pero también es un drama familiar y, a veces, incluso divertida, ¿cuál es su opinión sobre lo que puede ser esta serie?

Me gusta la forma en que abarca géneros. Nunca estás muy seguro de hacia dónde irás con eso. Y es por eso que no quieres dejar de verla. Quiero decir, el personaje de Stan es un ejemplo perfecto del tipo de serie que es esta; el tipo es capaz de cualquier cosa y es potencialmente un hombre peligroso. Al mismo tiempo, es un poco tonto y se equivoca en las cosas. Es algo gracioso y extrañamente vulnerable.

“Creo que esa fue una de las grandes cosas que Melanie (productora) siempre destacó: no olvides que Stan también es divertido. Y creo que ese también es un sello distintivo del trabajo de la autora Liane Moriarty. Tiene grandes secretos sobre lo que hay debajo, pero también pregunta cuánta locura implica ser humano. Y cuánta ridiculez conlleva eso”.

