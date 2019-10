Ok. En este momento es donde vamos a empezar con los spoilers, así que quienes no han visto la primera temporada de La casa de las flores y no quieren darse cuenta de nada, es mejor que detengan la lectura. Para aquellos que están al día y que no les gusta que se les adelanten las noticias, también les hacemos la misma recomendación. Dada la alerta, seguimos.