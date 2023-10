‘Nace una estrella’: Amanda Alonso brilla más allá de su apellido futbolero

Una hora antes de que empezará la quinta gala de Nace una estrella, de Teletica, el exfutbolista Armando Alonso llegó apresurado al camerino. En sus manos llevaba un par de zapatos brillantes que su hija Amanda Alonso, de 12 años, usaría en su presentación.

En este momento, él es el padre. Aunque un par de personas se acercaron a pedirle selfies, el deportista estaba allí por su hija, quien gracias a su voz, empieza a ser reconocida por sí misma y no por ser “la familiar de...”.

A Amanda Alonso Rodríguez están terminando de prepararla para la que sería una noche decisiva, pues este 1.° de octubre en el programa de canto de Canal 7 saldrá el o la primera participante de la categoría infantil. Una de las estilistas de Teletica Formatos termina de peinarle sus rizos y la niña le regala una amorosa sonrisa a su papá, quien le llevó su calzado luego de que ella se trajera uno más pequeño.

Amanda Alonso, de 12 años, participa en la categoría infantil del programa de canto de Teletica, 'Nace una estrella'. (Lilly Arce Robles.)

Amanda permanece tranquila y escucha atenta las palabras de su papá, quien desborda orgullo por su hija mayor.

“Es una gran satisfacción ver a los hijos cumplir sus sueños. Ella va creciendo”, dijo el exjugador liguista, saprissista y exseleccionado nacional.

Armando Alonso viste una camisa sport que de lejos parece de un equipo de fútbol, pero esta vez a quien representa y de quien es aficionado es de su niña, una pequeña que se ha ido ganando la admiración del público por el crecimiento que ha demostrado en escena y por su madurez y facilidad para expresarse.

“Sé que esta es una plataforma para abrirme puertas. También he construido amistades que ojalá sean para siempre”, expresó Amanda sobre su experiencia en el concurso de canto.

La niña, quien es la mayor de tres hermanos, cuenta, con natural elocuencia, que fue su abuelita materna, la cantante Arleni Fonseca, quien la inspiró a cantar y a soñar con ser una gran artista.

Su sueño se ha cumplido durante las últimas semanas. Reconoce que no había pensado que iba a estar tan pronto en un escenario frente a todo el país.

“Todo es como ‘wow’. Siempre veía este canal demasiado lindo”.

Su papá participa en la conversación y resalta cómo para él y su esposa Sherry Rodríguez es una alegría inmensa ver a su hija mayor realizarse de esta manera y destacarse por sí misma.

“Esta es la oportunidad de hacer su propio nombre. En estos momentos uno es un papá común y silvestre. Ella va encontrando su éxito personal. Para nosotros como papás es un sueño acompañarlos. Ella es un orgullo para la familia. Esto significa el comienzo de algo gigante para ella”, dijo el papá.

Armando Alonso empodera a su hija Amanda

El profesor de fútbol comentó que además de Amanda, sus hijos menores, Antonella y Armando Alonso también audicionaron para ser parte del programa, sin embargo, solamente la niña fue clasificada. En casa ya habían hablado de la posibilidad de no entrar a la competencia y resaltaron que eso no significaba algo malo.

Por ello, en la noche de eliminación, Armando Alonso (padre) comentó que él y su esposa han hablado con Amanda acerca de la posibilidad de que salga en algún momento del programa, pues finalmente, en la competencia infantil solo ganará una persona.

“Lo más importante es el aprendizaje. Hay que disfrutar así se gane o se pierda. Ella es muy joven, si saliera del programa eso no va a definir su futuro”, comentó el deportista.

La niña reconoce que eventualmente dejar la competencia sería triste, aunque a la vez se sentiría muy feliz por todo lo que ha aprendido y logrado.

Amanda Alonso junto a su papá el exfutbolista Armando Alonso, quien dijo sentirse muy orgulloso del desempeño y crecimiento de su hija en 'Nace una estrella'. (Lilly Arce Robles.)

Su héroe

Mientras terminaba de prepararse, Amanda le pidió a su papá que por favor se apartara un momento, pues planeaba una sorpresa para él. La noche de este 1.° de octubre, se realiza la gala de Año Memorable y ella dedicará su presentación a su padre, quien es su héroe.

“Me siento orgullosa de todo lo que él ha logrado en el fútbol y como persona. Cuando se retiró me sentí triste, pero también feliz porque ya iba a estar más tiempo con él. Cuando estaba más pequeña, yo lloraba en las mañanas cuando me despertaba y él no estaba porque se había ido a entrenar. Mi papá es mi héroe y mi gran amor”, comentó Amanda.

Estudiante destacada

De regreso en la entrevista, el padre resaltó, una vez más, el orgullo que siente por Amanda, quien aún con el compromiso de esfuerzo y disciplina que representa el concurso de canto, continúa destacándose como alumna de honor gracias a sus calificaciones sobresalientes.

“Ella está haciendo un doble esfuerzo. Desde el inicio hablamos de que el estudio debe continuar siendo lo primero”, dijo el progenitor.

La niña contó que en ocasiones sale temprano de los ensayos para atender sus asignaciones escolares. Es alumna de sexto grado.

“Me he acomodado mucho. Estoy en una escuela muy académica. Hace poco salí de semana de exámenes. Cada domingo que se termina una gala, al día siguiente me levanto temprano para ir a la escuela. Hay que acostumbrarse. Trato de poner mucha atención en clase”, aseguró Amanda, quien además de lucirse en el escenario, lo hace en la escuela.

A sus 12 años, Amanda Alonso sueña con ser una artista reconocida y conquistar muchos escenarios. Aparte de la música, también piensa en ser pediatra, veterinaria o psicóloga, pues reconoce “ser buena para escuchar”.