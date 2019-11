No, yo estoy contento y satisfecho con lo que he hecho. Un amigo me decía un día de estos que él no quería que me fuera, que él quería verme algún día como director del noticiero y yo le dije que si a los 45 o 50 años hubiera llegado la oportunidad yo la hubiera aceptado, pero no fue algo que me tocó en la vida. Tuve a la par personas muy talentosas con capacidades para ese puesto y con las que tuve una excelente relación y formación a la vez.