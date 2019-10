“El primero de febrero de 1985 llegué aquí cargado de sueños. El tiempo pasó y llegó la hora de mirar hacia un nuevo horizonte. Canal 7 y las personas con las que he podido trabajar aquí, han marcado mi vida de principio a fin. Tengo que dar gracias a todos ellos, pero también a ustedes, los amigos que me han visto y me siguen. Solo cosas buenas he recibido”, dijo el periodista.