Lussania Víquez cantará y bailará en ‘La Matraca’ tras superar fractura de coxis

Lussania Víquez es optimista como siempre. Hace cerca de tres meses sufrió una caída que le provocó uno de los dolores más intensos de toda la vida. El malestar era justificado: se quebró el coxis tras caerse mientras patinaba profesionalmente. Hoy se está recuperando y como es usual en el día a día de una persona amante de la vida, está entusiasmada por asumir un nuevo reto: aceptó la invitación para participar en el musical de Hércules que La Matraca, de Repretel, presentará este sábado 2 de julio, a las 8 p. m.

Desde sus inicios, La Matraca presenta cada sábado un show pensado para toda la familia y, generalmente, la presentación colorida y llena de fantasía es inspirada en alguna película. Recientemente, por ejemplo, pusieron en escena el musical de Encanto (donde debutó Ginnés Rodríguez); y en otras ocasiones se han visto espectáculos de Coco, La Sirenita, Aladino y muchos más. En esta ocasión presentarán Hércules, en el que Lussania Víquez -figura de Informe 11-, se transformará en una de las musas de la película inspirada en la mitología griega.

Tras recuperarse de una factura de coxis, Lussania Víquez está lista para convertirse en un personaje en 'La Matraca'. Ella cantará y bailará en un musical. Foto: Archivo

La experiencia en la que Lussania se probará en el canto llega después de dos semanas en las que estuvo concentrada en su recuperación, pues sufrió una quebradura de coxis. Hoy, con franca alegría, cuenta que está a un 90% y que en su caso tuvo la bendición de atenderse de la mejor manera, pues asegura que hay personas que tras un padecimiento similar quedan con dolor permanente.

“Me caí y me quebré la vértebra del coxis. Me metí a clases de patinaje profesional. Sé patinar, estábamos en una competencia y perdí el balance. No le deseo eso a nadie. Es de los dolores más intensos que he sentido. Me quería descomponer, se me fueron las luces. Fue terrible.

“No pensamos que fuera fractura en el momento. Me hice placa y no se veía nada extraño. El dolor no se aliviaba y la zona del coxis se puso negra, entonces me mandaron a hacer un TAC de cadera y ahí vimos el coxis quebrado. El proceso ha sido lento, llevó más de dos meses”, detalló.

Como le ha ido bien durante su recuperación, Lussania aceptó el reto de ser parte del musical. Por su parecido con el dibujo animado, a ella la invitaron a convertirse en Melpomene, de Hércules.

El productor de La Matraca, Frederick Fallas, la invitó a participar. Lussania le respondió que bailaba, pero que no podía cantar. Sin embargo, su participación requería que hiciera ambas, un reto que finalmente terminó aceptando.

Lussania ya está lista para caracterizar a una de las musas de la película 'Hércules'. Foto: Repretel para LN

“Hemos tenido varios ensayos. Yo no soy cantante, pero sí siento que tengo la voz educada porque soy locutora comercial. Hay que saber hacer agudos, intenciones, susurros, uno aprende a jugar con el color de la voz. He aprendido a educarla.

“Este es un reto grande y me dio bastante susto. Lo que voy a hacer me encanta porque lleva muchas caracterizaciones de voz (canta y de repente puede hablar). Esa parte me ha gustado mucho. Ha sido un desafío esto de bailar y luego acordarse de cantar”, contó Lussania, quien dice que la halagó la invitación y que se siente contenta.

“Me lo tomo con profesionalismo y seriedad. No se trata de que me llamaron y voy. Hay que hacerlo bien, no por figurar”, agregó.

Ginnés, su compañera de Informe 11, basada en su propia experiencia, le recomendó que se concentre en pasarla bien.

“Me siento preparada y rodeada de buenas vibras. Me gusta el espectáculo porque es para toda la familia. Tiene baile, historia y un show con personalidad”.

Sobre bailar luego de su accidente no tuvo temor. Ha sido muy cuidadosa y ella, bailarina de salsa, se siente cómoda y feliz con este reencuentro con la danza. Luego del primer ensayo se sintió aliviada y supo que todo estaría bien.

En cambio, la intranquilizaba un poco que la pusieran a cantar en tonos muy altos, pero nada más.

Lussania interpretará al personaje de Melponeme, de 'Hércules', en el musical de 'La Matraca'.

“En cuanto a la quebradura me siento bien, agradecida con Dios. No dejé ni un segundo la terapia. Este tipo de quebraduras son muy delicadas. Si hablás con personas que se quebraron un 70 u 80% quedaban con dolor, porque no se trataron bien. Yo tengo un estilo de vida activo. Puse mucho de mi parte. Apenas me dijeron que podía hacer ejercicio empecé y mi recuperación ha sido muy buena. Sé que en un mes más voy a estar al 100%. Hace dos semanas que el ortopedista me dio permiso de volver a hacer ejercicio”, detalló.

Lussania tiene una consigna y es que en la vida no se puede permitir que el miedo nos frene, por ello es que pese a su fractura de coxis volverá a patinar.

“Lo único que puede hacer el miedo es hacernos tomar medidas preventivas. Averigüé de licras especiales que son para gente que practica skate. Vienen acolchadas”, contó entre risas.

Lussania Víquez cree que en unos tres meses podrá volver a patinar. Ahora con ropa acolchada para evitar fracturas. Foto: Cortesía

El show de La Matraca Copiado!

Frederick Fallas comentó que pensaron en Lussania para este musical porque su talento para el baile es conocido.

Fallas contó lo qué implica realizar un show como el de los musicales, que es uno de los más gustados por la audiencia familiar de Repretel.

“Esta producción lleva muchísimo trabajo. El productor artístico, Mario Alfaro, se sienta con el coreógrafo, luego con Pablo Leal (es imitador y también ayuda a preparar a los cantantes), que hace personajes. Se encargan de buscar el vestuario y practican los tonos y ensayan el baile. El musical se cuida mucho porque es muy fantasioso, se vela por cada detalle de la escenografía y de las luces. Es el chineado de la producción. Es muy querido por el público porque es muy familiar”, dijo Fallas, quien agregó que cada espectáculo se trabaja con mes y medio de antelación.

En esta oportunidad, en el show de Hércules, participarán 33 personas entre bailarines y cantantes/imitadores.

Los imitadores Edson Picado y Davis Núñez personificarán a Zeus y a Hércules, respectivamente. La cantante Angie Valverde se convertirá en Megara y Katherine González será una musa, al igual que Lussania Víquez. Al final aparecerá un fisicoculturista interpretando a Hércules en su versión musculosa.

