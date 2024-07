Juez de ‘Top Chef VIP’ sobre Gary Centeno: ‘Es una persona orgullosísima de ser de Costa Rica’

La tercera temporada de Top Chef VIP ha sido explosiva. Sus participantes, entre los que destaca el costarricense Gary Centeno, han estado sujetos a las críticas de los jueces, quienes son expertos en el mundo culinario. Entre estas voces de autoridad se encuentra el mexicano Antonio De Livier, quien conversó con La Nación sobre su experiencia evaluando los platos.

Según el juez, la dinámica de esta competencia de Telemundo ha permitido que los concursantes ganen cada vez más fuerza y confianza. El formato también los ha colocado en un entorno donde están fuera de su zona de confort, ya que se encuentran lejos de sus hogares y reciben críticas no solamente de los jueces, sino también de los televidentes.

Por ello, considera que las emociones de los participantes emergen de manera natural, como en el caso de Gary, quien ha estado en el centro de varias polémicas, ha ganado inmunidades y se ha posicionado como uno de los 10 finalistas de la competencia.

Para De Livier, la producción se ha esforzado por transmitir a los televidentes las mismas sensaciones que experimentan los jueces y los participantes. Por esta razón, es fácil notar cuando están agotados, lo cual puede propiciar discusiones entre el grupo.

“Tú estás viendo como verdaderamente se va cansando alguien y como está en una situación personal por no estar viendo a su familia o no estar en su casa. Todos tenemos broncas y tenemos obligaciones. Todo eso se va sumando, va llenando el saquito de piedritas y entonces sí, me ha tocado ver a otros participantes que también se les llena el saco o se explota”, comentó De Livier sobre las polémicas desatadas a lo largo del programa.

Sobre su experiencia trabajando con el chef costarricense, De Livier expresó que lo aprecia y admira, al igual que a los otros competidores. Destacó que es una persona sumamente apasionada por todo lo que hace, no solo en la cocina, sino también en el ámbito artístico. Su impresión es que tiene una personalidad extremadamente transparente, ya que es fácil percibir cuándo está feliz, triste o enojado, porque siempre “lleva su corazón en la solapa”.

Acerca de la nacionalidad de Gary, De Livier se mostró agradecido por haber aprendido sobre los platos típicos que representan las diversas facetas de la cultura costarricense, como los casados, el rice and beans y el arroz con palmito. Aunque previamente conocía algunas recetas de Costa Rica, Gary lo introdujo a otras propuestas culinarias deliciosas e interesantes.

“Se agradece que te enseñen algo nuevo y, sobre todo, con el orgullo con que lo presenta el muchacho. Es como cuando cualquier persona presenta un plato de su país, de su ciudad, de su barrio, de su casa, con mucho orgullo y cariño (...). Creo que (Gary) es una muy buena persona. Está apasionado en todo lo que hace, no solo en la cocina. Es una persona apasionadísima, sumamente artístico, y orgulloso de ser de Costa Rica, orgullosísimo, lo admiro mucho”, concluyó el chef.

Top Chef VIP se transmite de domingo a viernes, a las 8 p. m., por el canal televisivo Telemundo Internacional. El programa inició con 20 celebridades latinoamericanas, incluido el cantante José Luis Rodríguez “El Puma”, quienes han sido eliminadas a través de distintos desafíos culinarios.

Los competidores que avanzaron al “top ten” junto con Gary son la ex Miss Universo Alicia Machado, la actriz Carolina Tejera, el diseñador David Salomón, el astrólogo Víctor Florencio, el actor Jason Romo, el cantante Pancho Uresti, el actor José María Galeano, la cantante Patricia Navidad y el modelo Gabriel Coronel.

Gary Centeno es originario de San Carlos, Alajuela, y desde hace varios años radica en México, país en el que ha logrado abrirse camino en el mundo de la actuación. Esta es la primera vez que participa en un reality show de gastronomía, después de haber figurado en programas como Survivor de TV Azteca, donde se convirtió en uno de los personajes más polémicos y favoritos de la audiencia por su temperamento.

