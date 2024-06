José Luis Rodríguez ‘El Puma’ no piensa en el retiro: ‘Tengo toda la muerte para descansar el cuerpo’

A sus 81 años, el cantante José Luis Rodríguez ‘El Puma’ muestra un semblante muy juvenil; se viste a la moda, tiene buen sentido del humor y una conversación amena. Así lo demostró este viernes 7 de junio, en una relajada y distendida entrevista con La Nación, una especie de abrebocas para el concierto que dará en agosto próximo en Costa Rica.

En la conversación, el cantante habló sin tapujos sobre su vida, los aprendizajes que ha acumulado en su carrera artística, su salud y el trasplante doble de pulmón que le salvó la vida hace varios años. Incluso, El Puma confesó que no piensa en el retiro y que seguirá cantando y subiendo a los escenarios hasta que le alcance el tiempo.

El intérprete de temas como Culpable soy yo, Pavo real, Dueño de nada y la alegre Agárrense de las manos (que los ticos hicimos nuestro himno de La Sele), volverá a suelo tico después de 18 años de ausencia en las tarimas nacionales, algo que lo tiene muy emocionado por significar un reencuentro con sus fans ticos.

La cita está pactada para el sábado 3 de agosto, en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Sobre el show, el intérprete afirmó que hará un repaso por su trayectoria y que intentará cantar todas las piezas que su público tico quiere escuchar.

En la conversación con La Nación, el cantante amplió sobre otros temas de su vida personal y artística, como su participación en el concurso Top Chev VIP, de Telemundo (donde comparte con el tico Gary Centeno), su salud, su fe en Dios y también sobre Agárrense de las manos y la pasión futbolera nacional.

-Dijo que no cocina ni un huevo, pero en Top Chef le ha ido muy bien. ¿Cómo ha vivido esta nueva experiencia?

-En estas semanas que estuve en el programa aprendí mucho. Duré bastante tiempo. Ahora pongo todo en práctica en mi casa. En el programa el tiempo es muy corto y hay que hacerlo todo uno solo, de todo eso se aprende.

-Desde siempre se le ha reconocido como El Puma, basado en un personaje suyo de una telenovela, pero ¿qué tanto hay de El Puma y qué tanto hay de José Luis Rodríguez en su vida? Son dos personas diferentes...

-Son dos personas. Yo trabajo al artista cuando está en el escenario. En ese momento uno puede medir hasta tres metros dependiendo del talento, pero cuando eso termina, el artista tiene que quedar ahí y bajar del escenario al hombre. El artista que se baja con el artista se vuelve pedante, se cree más que los demás porque se crea un complejo de superioridad impresionante y trata mal a los demás, por eso no es bueno que siga el artista pegado de la persona.

”Sí, es difícil desdoblarse de lo que estás haciendo, pero imagínate que Superman se lleve a casa al héroe, no estaría bien”.

-¿Alguna vez le ha pasado que el hombre se quede atado al artista?

-Sí, al principio te esponjas como un pavo real por las vanidades, pero todo va pasando. Todo pasa, la vida, la fama, todo.

-Habló sobre el tema Agárrense de las manos, que los ticos hicimos un himno del fútbol para honrar a nuestra Selección Nacional. ¿Cómo se tomó usted el hecho de que una canción suya se convirtiera en algo casi patriótico para un país?

-Es un honor para el compositor y para el intérprete. Cuando el compositor José María Purón se enteró fue una alegría inmensa para él. Entendí entonces que fue muy grande para el país. Cuando se hizo la canción vine para un show y me topé con esta versión.

-Sobre su salud, don Luis, usted recibió un trasplante doble de pulmón. Eso es algo que suena muy fuerte. ¿Cómo experimentó en la enfermedad la fragilidad humana?

-Mira, no es fácil. Contarlo sí es fácil, vivirlo es complicado, no se lo deseo a nadie. Yo sé que muchas personas, al igual que yo, están sufriendo en este momento porque hay un problema, y es que el donante da sus órganos, pero detrás hay una familia que muchas veces no tiene ni para enterrar el cuerpo que les dan; es gente pobre, entonces yo veo una desigualdad ahí.

”La donación de órganos es algo que debería de ser legislado porque está bien, los demás nos vemos beneficiados; pero, ¿qué pasa con las familias?. Entiendo que se hable de tráfico de órganos como un flagelo, debería de ser algo regulado”.

-¿Cómo vivió su enfermedad y el trasplante?

-Uno se convierte en un niño de dos años. Tuve tres pilares muy importantes: Dios, mi esposa y mi asistente. Cuando te van a trasplantar te preguntan si tienes a una persona que pueda estar contigo las 24 horas del día y toda la semana, porque requieres de muchos cuidados.

“Mi esposa y mi asistente estuvieron conmigo durante toda la terapia de cuidados intensivos, pasaron mucho tiempo a mi lado. Ahí es donde uno se da cuenta de quién es quién en este plan de vida. En esos momentos te recoges un poco y dices que esas son las personas que necesitas en tu vida.

El Puma vuelve a Costa Rica luego de 18 años

-¿Y físicamente cómo afrontó la situación? En su oficio como cantante los pulmones son muy importantes.

-El aire es lo más importante para el ser humano. Puedes pasar varios días sin comer o sin beber agua, pero no más de un minuto sin respirar. Recordar es volver a vivir un pasado y a mí me cuesta mucho entrar, porque se vuelve a sufrir.

-Ha tenido una carrera muy prolífica. Ha hecho cine, televisión, música, ha sido galán de telenovelas y ahora fue chef. ¿Qué le ha dejado todo esto?

-Me ha dejado no tenerle miedo a nada. Si había que actuar, lo hacía; animaba, hacía comerciales, ahora en Top Chef. Yo he hecho de todo en mi vida. Me siento como pez en el agua, es mi ambiente, no sé hacer otra cosa sino esto.

-¿Hay planes de retiro, de descansar de los escenarios?

-No, no. ¿Me dieron un chance de vivir más para qué, para guardarme? No. Tengo toda la muerte para descansar el cuerpo.

El cantante José Luis Rodríguez 'El Puma', participó en el concurso 'Top Chef VIP' de Telemundo, pero todavía sigue con su carrera musical, así que pronto vendrá a concierto en Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nación)

-El cariño del público, ¿qué ha significado para usted en todos estos años?

-Mucho, mucho. El público es el que determina si estás o no estás. Yo lo que siempre he encontrado es amor, fe y esperanza en la gente.

-Y hablando sobre su fe, que la lleva de la mano con su carrera. Usted abrió su corazón al mundo y habla de su fe sin importar el qué dirán...

-Yo me convertí a los 33 años, llevo un chorro de años transitando. Lo importante es la opinión que Dios tenga de ti, no la opinión de la gente. Cada quien hace lo que quiera en la vida y con su cuerpo. Yo no le presté atención a las críticas, hay que evitar todo eso. Hay dos momentos muy interesantes en la Tierra: cuando estaba Cristo por primera vez y ahora al regreso; son dos eventos muy importantes y hay que vivirlos como nos toca.

Entradas para el concierto de José Luis Rodríguez en Costa Rica

Las entradas para el concierto de El Puma ya están a la venta en el sitio smarticket.net. Los precios y localidades son:

¢125.000: VIP (en mesas para 8 personas)

¢110.000: Platinum (en mesas para 8 personas).

¢90.000: Diamond

¢70.000: Gold.

